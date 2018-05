Beste Berater 2018: ebp-consulting zählt zum fünften Mal in Folge zu den führenden Beratungen für SCM & Logistik in Deutschland

Stuttgart (ots) - Laut aktueller "brand eins"-Studie gehört dieebp-consulting GmbH zum fünften Mal in Folge zu den bestenBeratungshäusern in Deutschland. Bereits seit 2014, als dieAuszeichnung das erste Mal von brand eins und Statista verliehenwurde, kann sich die ebp-consulting in den Bereichen "Auto &Zulieferer", "Transport, Verkehr und Logistik" sowie "Einkauf undSCM" zu den Besten Beratern Deutschlands zählen.Die ebp-consulting GmbH ist eine international agierendeStrategie- und Prozessberatung, deren Fokusthemen die Planung- undOptimierung sowie Umsetzungsbegleitung und Unterstützung imoperativen Betrieb sind. Supply Chain Management (SCM), Inbound-,Intra- und Outboundlogistik, Fabriken für Fertigung und Montage,Produktionsmanagement, Beschaffungs- und Einkaufs-prozesse, Lager undLogistikzentren sowie Auswahl von Logistikhardware und IT-Systemenstehen im besonderen Fokus unserer umfassenden Consulting-Leistungen.Der Hauptsitz ist in Stuttgart, weitere Büros finden sich in München,Dortmund, Brüssel, Shanghai und Johannesburg.2017 ist es der ebp-consulting gelungen, einen der größtenBeratungsaufträge der Firmengeschichte zu gewinnen. Über mehrereJahre wird die komplette Logistik in einem der größtenProduktionswerke in Südafrika erweitert, nach LeanProduction-Prinzipien neu geplant und umgesetzt. Im Zuge dessen wurdeein Joint Venture mit dem renommierten Beratungshaus AIH Pty Ltdgegründet.Die ebp-consulting konnte ihre Aktivitäten in den Branchen Handelund Maschinenbau stark ausbauen und weitere, namenhafte Kundengewinnen. Außerdem wurden neue Themen, wie beispielsweiseIntralogistik 4.0 und Big Data Analytics weiterentwickelt und inmehreren Projekten erfolgreich umgesetzt. Wenn Sie mehr erfahrenmöchten, nutzen Sie die Möglichkeiten unserer neuen Webseitewww.ebp-consulting.com und informieren sich über unsereBeratungsschwerpunkte.Pressekontakt:Pressekontakt:Irene Kocher0711/391703-33irene.kocher@ebp-consulting.deOriginal-Content von: ebp-consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell