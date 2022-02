Beste Bedingungen für IT-Fachkräfte: Deutsche Rentenversicherung Bund gehört zu den Top-50-Arbeitgebern

Berlin (ots) -Die Deutsche Rentenversicherung Bund gehört zu "Deutschlands besten Arbeitgebern für IT-Fachkräfte 2022".Diese Auszeichnung wurde von der Seite Golem.de, einem führenden Onlinemagazin in der IT-Branche, und von Statista, einer der weltweit erfolgreichsten Statistikdatenbanken, an 50 von rund 2.000 Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten verliehen.Ausgewertet wurden die Bewertungen von über 9.000 IT-Mitarbeitenden. Neben der Bereitschaft, das eigene Unternehmen weiterzuempfehlen, standen in der unabhängigen Befragung Kriterien wie Image, Bezahlung, Diversity, Belastung und Balance, das Miteinander sowie das Verhalten der Vorgesetzten im Vordergrund. Darüber hinaus spielten auch die Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung sowie die Ausstattung der Arbeitsplätze und die allgemeinen Arbeitsbedingungen eine Rolle."Bei all diesen Punkten hat die Deutsche Rentenversicherung Bund gute Bewertungen bekommen. Das freut uns sehr", sagt Diana Jäger, die bei dem größten deutschen Rentenversicherungsträger für Personalgewinnung und -marketing verantwortlich ist.Die Deutsche Rentenversicherung Bund sucht kurz- und mittelfristig IT-Fachkräfte. Wer gern im "Team DRV Bund" mitarbeiten möchte, kann sich auf der Website echte-it.de umfassend über die verschiedenen Aufgabengebiete an den Standorten Berlin und Würzburg informieren. Von dort geht es auch direkt zum IT-Stellenmarkt der DRV Bund.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell