Beste Bedingungen: Betonfertiggaragen bieten Schutz vor Sturmschäden und Sommerreifen ein ideales Quartier

Bonn (ots) - Der Herbst steht vor der Tür. Und vor dem Garagentor.Drinnen steht das Auto, das dort am sichersten vor Sturmschädengeschützt ist. Wer eine Betonfertiggarage hat, muss sich bei heftigenHerbststürmen weder um das Auto noch um die Garage Gedanken machen.Der hochfeste Baustoff Beton schützt die Garage grundsätzlich gegenumherwirbelnde Gegenstände und dicke Hagelkörner. Aber er kann nochmehr:Ausgeglichenes Klima schont empfindliches ReifengummiLicht, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit: Gummi ist sehrempfindlich gegenüber diesen äußeren Einflüssen und kann poröswerden. Schutz vor allen drei Faktoren gleichzeitig bietet dieBetonfertiggarage. Gerade, wenn es um Temperaturen und Feuchtigkeitgeht, punktet die Betonfertiggarage im Vergleich zur gemauertenGarage: "Der Baustoff Beton sorgt für ein recht konstantes Raumklimaim Innern der Garage", so Martin Heimrich von der FachvereinigungBetonfertiggaragen, "denn er nimmt die Außentemperatur auf und gibtsie dank seiner hohen Masse und thermischen Trägheit zeitversetzt andie Umgebungsluft ab. Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum einerBetonfertiggarage liegt zum Teil um bis zu zehn Prozent unter denWerten von gemauerten Garagen. Das macht Betonfertiggaragen zumidealen Reifenquartier.Richtig Reifen einlagernIn der Betonfertiggarage ist genug Platz und klar Schiff? Dannhier ein paar Tipps, wie die eingelagerten Reifen am besten behandeltund gelagert werden sollten, damit sie auch beim nächsten Einsatzwieder fit für die Straße sind:1. Reifen und Felgen gründlich reinigen2. Eventuelle Fremdkörper aus dem Profil entfernen3. Prüfen, ob die Reifen unversehrt sind4. Nachsehen, ob noch genügend Profiltiefe vorhanden ist(mindestens 1,6 mm Restprofil sind gesetzlich vorgeschrieben)5. Die Position der Reifen mit Kreide auf dem Gummi notieren - fürein schnelleres Aufziehen im Frühjahr6. Sicherstellen, dass die Reifen an ihrem Lagerplatz nicht mitBenzin, Öl oder Lösungsmitteln in Kontakt kommen7. Reifen ohne Felgen stehend lagern und regelmäßig ein wenigdrehen8. Kompletträder liegend übereinander lagern oder auf einemFelgenbaum9. Für Betonfertiggaragen gibt es sogar spezielle platzsparendeHaltungen, z. B. Hängesysteme für die Garagenwand.10. Den Luftdruck um 0,5 bar erhöhen, da die Reifen während derLagerungszeit kontinuierlich an Druck verlierenMehr Informationen direkt bei der FachvereinigungBetonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.dePressekontakt:Stiehl/Over Gesellschaft für Markenkommunikation mbHTanja Wesnertw@stiehlover.com0541-358 48 0Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell