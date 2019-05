Beste Baufinanzierungsberatung(en) in Bayern gesucht und gefunden / Umfangreicher Bankentest kürt die Top-Banken in Bayern nach den Vorgaben des Verbraucherschutzes (FOTO)

--------------------------------------------------------------Meldung inkl. Präsentationhttp://ots.de/aRnsVc--------------------------------------------------------------Stuttgart (ots) -Qualitätsführer in der Baufinanzierungsberatung gesucht undgefundenDer etablierte Bankentest ("BESTE BANK vor Ort") wurde im Jahr2018 zum wiederholten Male in fast 250 Städten bundesweit von einemTeam erfahrener Tester durchgeführt. Der Test"Top-Baufinanzierungsberatung" untersuchte seit März 2019 in Bayerndie Beratungsqualität der Banken in den vier größten Städten(München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg) zzgl. der besten 10Filialbanken aus dem Bankentest "BESTE BANK vor Ort" (nach über 250Beratungsgesprächen im Jahr 2018). Damit erhalten auch Filialbankenaus kleineren Städten die Chance, sich mit den i.d.R. größerenKreditinstituten aus den Metropolen zu messen.Diese Vorgehensweise ist in der Form einmalig und bietet Kundenund Banken gleichermaßen die Möglichkeit, sich über die eigenenStadtgrenzen hinweg zu informieren bzw. positionieren.Alle Tester haben eine bankspezifische Ausbildung absolviert undwären in der Lage, selbst eine fachlich fundierte Beratungdurchzuführen. Vor dem Hintergrund sind vor allem die sog. "GOTs"(Grundsätze ordnungsgemäßer Testkaufdurchführung) von besondererBedeutung für die einmalige Positionierung und Testdurchführung derGesellschaft für Qualitätsprüfung mbH.Die qualitative Bewertung erfolgt stets im Abgleich mit denaktuellen Standards für eine ganzheitliche Bedarfsanalyse bzw.Beratung. Das Testszenario sieht einen klar definierten Kundentypenvor, damit eine optimale Vergleichbarkeit (zwischen den Bankenund/oder den Bundesländern/Regionen) gegeben ist.Der Testkunde ist lediglich mit einer Haftpflicht- und einerHausratversicherung ausgestattet, hat eine Unterdeckung bei derAltersvorsorge und keine sonstigen Versicherungen (u.a. keineKrankentagegeldversicherung und auch keineBerufsunfähigkeitsabsicherung). Ziel ist es, dass jeder Kunde gleichgut, umfassend und bedarfsorientiert beraten wird, bevor er sich überJahre mit einer Baufinanzierung finanziell belastet.Der konkrete Testfall sieht einen alleinlebenden Privatkunden vor,der fast 3.000, - Euro netto verdient und eine Eigentumswohnung inHöhe von ca. 200.000, - Euro finanzieren möchte. Das Besondere ist,dass der Kunde sowohl monatlich bereits einen Haushaltsüberschuss inHöhe von 700,- Euro als auch bereits ein Eigenkapital in Höhe vonüber 100.000, - Euro angespart hat. Dies ist für eine Baufinanzierungeine sehr einfache und leicht zu finanzierende Anfrage. Vor demHintergrund kommt der Bedarfsanalyse der darüber hinausgehendenFinanzlücken eine besondere Bedeutung zu, da sich dieser Kunde nebender Finanzierung auch jede sinnvolle Absicherung leisten könnte. Dadies nicht immer der Fall ist, war es das Ziel, dass der Testfallkeine besonderen Schwierigkeiten in der Finanzierung vorsieht, die anmanchem Tag den Blick auf die ganzheitliche Finanzanalyse erschwerenkönnten. Somit könnte man auch unterstellen, dass wenn bei diesem"Ideal-Kunden" diese Art einer umfassenden Finanzanalyse nichtstattfindet, die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass dies beianderen (durchschnittlichen) Kunden der Fall ist.In dieser Baufinanzierung ist die Frage nach der Laufzeit, derZinsbindung, der Ergänzung mit einem Bausparvertrag oder auch dieHinzunahme von einem KfW-Darlehen o.ä. wichtig. Aber für diesenKunden stellt die Finanzierung kein besonderes Finanzrisiko dar, dadie Höhe des Darlehens lediglich ca. das 3fache desJahres-Nettoeinkommens ausmacht. Deshalb liegt der Fokus auf derErkennung und Beratung der finanziellen Lebensrisiken, die über dieFinanzierung hinausgehen.Wenn die klassischen Cross Selling-Themen in diesem Fall nichterkannt bzw. angesprochen werden, schließt der Kunde dieseerfahrungsgemäß - im Zeitablauf - bei den Mitbewerbern ab. Von derBedarfssituation ausgehend, liegen bei diesem Kunden folgendeFinanzthemen auf der Hand: Krankentagegeld, Berufsunfähigkeit,Bausparen und Altersvorsorge. Damit lassen sich bei dieserKundensituation leicht über 1.000, - Euro zusätzlich verdienen. Somitist auch der Beweis erbracht, dass diese Art der umfassenden Beratungfür alle Beteiligten Sinn macht und zur Ertragssteigerung für dieBank beitragen kann. Je nach Affinität und Ausgestaltung haben dieseProdukte natürlich einen direkten Einfluss auf dieKapitaldienstfähigkeit des Kunden. Genau deshalb sollten diese Themenzuerst thematisiert werden, bevor man den monatlichen Überschussberechnet.Das ist das naheliegende Alleinstellungsmerkmal und die erlebbare(und notwendige) Beratungsqualität, die eine Filialbank von einerDirektbank (oder einem Vergleichsportal) unterscheidet. Deshalbsollte das in dieser Form und mit der gewünschten Qualitätstattfinden - wenn dem so ist, dann werden die Filial- bzw.Regionalbanken auch weiterhin eine bedeutende Rolle imBaufinanzierungsmarkt spielen.Details zu unserem Verbrauchertest nach dem aktuellen DIN-StandardAls einziger Bankentest in Deutschland orientiert sich dieGesellschaft für Qualitätsprüfung mbH an den neuen Standards für dieFinanzberatung privater Verbraucher. Der Fragebogen im Bankentest"Beste Baufinanzierung" nutzt für die Beurteilung der FinanzanalyseAuszüge aus der DIN-Norm 77230 Basis-Finanzanalyse für denPrivathaushalt. Aus Gründen der Vereinfachung und derAnwenderfreundlichkeit, haben wir die nach unserer Einschätzungwesentlichen und für den Verbraucher typischen Finanzthemen aus derDIN-Norm ausgewählt.Dieser DIN-Standard ist für alle Finanzdienstleister von großerBedeutung, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben und sich alsQualitätsführer verstehen. Für diese Banken und Sparkassen ist dasein Mindeststandard, den zu erfüllen eine Selbstverständlichkeitdarstellt. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Kernbotschaft"Absicherung vor Vorsorge" aktuell nahezu in jeder Filialbank bzw.Regionalbank die Grundlage der eigenen Beratungsphilosophiedarstellt."Deshalb freut es uns sehr, dass wir in Bayern die Top-Banken ausSicht eines Kunden und des Verbraucherschutzes (auf Basis desDIN-Standards) veröffentlichen und diesen Banken besondereAufmerksamkeit zukommen lassen können", sagt Kai Fürderer, Mitgliedder Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung.In der (Ergebnis-) Präsentation finden Sie u.a. auch dieidealtypische Finanzanalyse nach DIN 77230, die idealerweise alsGrundlage - vor der Baufinanzierung - für die Bedarfsanalyse dienensollte, um sich auf Basis dessen, qualifiziert über die finanziellenLebensrisiken unterhalten zu können.Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHPressestelleEberhardstraße 5170173 StuttgartTelefon 0711 - 553 249 93E-Mail: info@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.dewww.gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuell