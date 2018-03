Beste Badstudios im Händlerkompass auf schoener-wohnen.de

Hamburg (ots) - Dornbracht, einer der renommiertesten Herstellervon Premium-Designarmaturen und Accessoires für Bad, Spa und Küche,kooperiert jetzt noch enger mit SCHÖNER WOHNEN. Ab sofort zeigt derHändlerkompass auf http://schoener-wohnen.de/haendlerkompass dieAdressen der Besten Badstudios in Deutschland und Österreich.Seit Februar 2018 sind die besten der von Dornbracht jährlichprämierten Badstudios in der Händlersuche auf schoener-wohnen.de zufinden. Ziel der Kooperation ist es, den Nutzern einen Überblick überdie Besten Badstudios zu geben und sie für ihre Badplanung zuinspirieren. Über den SCHÖNER WOHNEN-Händlerkompass, eine interaktiveKarte, können interessierte Nutzer ein Badstudio in Ihrer Nähefinden.Beste-Badstudios.de ist eine unabhängige Empfehlungsplattform, dienach gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss undLogistik (Fraunhofer-IML) definierten Kriterien die bestenBad-Ausstellungen und -Planer in Deutschland und Österreichpräsentiert. Die Auswahl der Besten Badstudios erfolgt jährlich neu.Wichtig sind etwa die Qualität der Badausstellungen, dasProduktsortiment, der Kundenservice, die Kompetenz der Badberatersowie die Vernetzung mit regionalen Handwerkspartnern. Dornbrachtbetreibt und kuratiert die Webseite beste-badstudios.de."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dornbracht einentraditionsreichen und renommierten Hersteller für hochwertigeBadarmaturen als Partner gewinnen konnten. Unsere User profitieren sobei der Planung ihrer Bäder von der hohen Qualität und großenErfahrung der Besten Badstudios und können die für sie beste Lösungfinden", erklärt Andrea Fischer, Geschäftsführerin G+J LIVING DigitalGmbH. "Badinteressierte Endkunden können sich auf kreative undfachlich hochqualifizierte Anbieter freuen, die bei der Badgestaltungzu den Besten der Besten gehören", ergänzt Dieter Kraus,Vertriebsleiter Deutschland und Österreich bei Dornbracht.Über DornbrachtDie Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Iserlohnist ein international agierender, familiengeführter Herstellerhochwertiger Design-Armaturen und -Accessoires für Bad/Spa und Küche.Der Dornbracht Marken-Claim "Culturing Life" greift die langjährigeAuseinandersetzung mit diesen Lebensräumen auf und erweitert dasFundament aus Design- und Wasserkompetenz: TechnologischerFortschritt im Sinne von Vernetzbarkeit und Komfort sowie Präventionim Sinne von Gesundheit und Wohlbefinden prägen die Markenausrichtungund Produktentwicklung der Zukunft. So gestaltet - kultiviert -Dornbracht das Leben immer wieder neu. Das langjährigeKulturengagement im Rahmen der Culture Projects liefert Dornbrachtdafür kontinuierlich neue Impulse und treibt die Innovations- undTechnologieführerschaft in Bad und Küche voran.Über den SCHÖNER WOHNEN-HändlerkompassDer SCHÖNER WOHNEN-Händlerkompass ist eine führende Plattform fürWohnen und Einrichten in Deutschland und bietet viele tausendWohnideen, Einrichtungstipps und Produkte. Nutzer finden mit Hilfeeiner Deutschland-Karte oder über die Fachhändler-Suche zahlreicheprofessionelle Händler für Badezimmer-Einrichtungen und -Accessoires.www.schoener-wohnen.de/haendlerkompassPressekontakt:SCHÖNER WOHNENChristine HallerPR/KommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTelefon: 040 / 37 03 - 7288E-Mail: haller.christine@guj.dewww.schoener-wohnen.deAloys F. Dornbracht GmbH & Co. KGInga LiesenjohannUnternehmenskommunikation/Public RelationsTelefon: 02371 / 433 - 2169E-Mail: iliesenjohann@dornbracht.dewww.dornbracht.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuell