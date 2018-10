Beste Arbeitgeber weltweit ausgezeichnet: DHL und Daimler Financial Services unter den Top Ten, Salesforce auf Platz 1

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Köln / Berlin (ots) - Welche internationalen Konzerne bieten ihrenBeschäftigten besonders gute und attraktive Arbeitsbedingungen?Dieser Frage sind die Arbeitsplatzkultur-Experten von «Great Place toWork» auch 2018 wieder nachgegangen. Die Untersuchungsergebnisseliegen jetzt vor: Angeführt wird das diesjährige Ranking der 25besten multinationalen Arbeitgeber weltweit vom SoftwarekonzernSalesforce (Platz 1), gefolgt von der Hotelgruppe Hilton (2) und demNahrungsmittelkonzern Mars (3). Erfreulich aus deutscher Perspektive:der Logistikdienstleister DHL (6) und Daimler Financial Services (9)zählen ebenfalls zur Topliga der besten internationalen Arbeitgeber.DHL beschäftigt weltweit rund 90.000 Mitarbeitende, Daimler FinancialServices etwa 12.700. Insgesamt sind unter den aktuellen Top 25 derweltweit besten Arbeitgeber neun Konzerne vertreten, deren deutscheStandorte von «Great Place to Work» bereits im März 2018 im Rahmendes nationalen Wettbewerbs «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2018»ausgezeichnet wurden: Salesforce (Zentrale Deutschland: München),Mars (Verden a.d. Aller), Adecco (in Deutschland: DIS AG;Düsseldorf), Daimler Financial Services (Stuttgart), SAS Institute(Heidelberg), Hyatt Hotels (Mainz), Cadence Design Systems(Feldkirchen), SC Johnson (Erkrath) und Adobe Systems (München). Diekomplette Liste «Beste Arbeitgeber weltweit 2018» (World´s BestMultinational Workplaces 2018) findet sich hier:www.greatplacetowork.de/ausgezeichnete-arbeitgeber/weltweit/2018Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Unternehmen sind hierabrufbar: http://fortune.com/2018/10/15/worlds-best-workplaces-2018/"Eine die Beschäftigten in hohem Maße begeisternde, wertschätzendeund fördernde Arbeitsplatzkultur ist auch im internationalen Kontexteine zentrale Basis für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und dieMeisterung wichtiger Zukunftsaufgaben", sagte Frank Hauser,Geschäftsführer bei Great Place to Work Deutschland, anlässlich derAuszeichnung.Bewertungsgrundlagen«Great Place to Work» ermittelt die besten multinationalenArbeitgeber weltweit seit 2011 jährlich auf Basis internationalerMitarbeiterbefragungen in den am Benchmarking teilnehmendenGroßunternehmen sowie einer Auditierung von deren Personalarbeit. ImFokus stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemen wie: Vertrauenskultur,Führungsqualität, persönliche Wertschätzung, beruflicheEntwicklungsmöglichkeiten, Gesundheitsförderung, Identifikation undTeamgeist in der Zusammenarbeit.Teilnahmeberechtigt an dem offenen Benchmark-Wettbewerb «Bestemultinationale Arbeitgeber weltweit» sind alle Unternehmen, dieweltweit mindestens 5.000 Mitarbeitende beschäftigen, davonmindestens 40 Prozent (bzw. absolut mindestens 5.000 Mitarbeitende)außerhalb ihres Stammlandes. Die Untersuchungen zurArbeitsplatzkultur wurden in über 50 Ländern durchgeführt. Insgesamthatten sich für die weltweite Auszeichnung 57 Konzerne mit über 2,7Mio. Beschäftigten qualifiziert.Über «Great Place to Work»Great Place to Work® ist der weltweit führende Experte fürArbeitsplatzkultur und Arbeitgeberattraktivität. Das Forschungs- undBeratungsinstitut unterstützt Unternehmen seit über 20 Jahren dabei,ihre Qualität als Arbeitgeber zu überprüfen und weiterzuentwickeln.Unternehmen, die die Great Place to Work® Prinzipien - Vertrauen,Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, Stolz und Teamgeist - in ihrerArbeitsplatzkultur verankert haben, erreichen eine signifikant höhereMotivation, Identifikation und Bindung ihrer Mitarbeitenden,verbessern ihre Chancen im Fachkräftewettbewerb und sind insgesamtwirtschaftlich erfolgreicher und besser für die Zukunft aufgestellt.Darüber hinaus zeichnet Great Place to Work® jährlich die bestenArbeitgeber aus - in internationalen, nationalen, regionalen undbranchenspezifischen Benchmark-Wettbewerben und auf Grundlage vonMitarbeiterbefragungen und Analysen der Personal- und Führungskulturin den Unternehmen. Mitmachen können kleine, mittlere und großeUnternehmen aller Branchen sowie auch Non-Profit-Organisationen.Zusätzlich werden auch individuelle Zertifizierungen sowie spezielleProgramme für Ausbildungsbetriebe angeboten. Aktuell ist das GreatPlace to Work® Netzwerk in über 50 Ländern weltweit vertreten. Dasdeutsche Great Place to Work® Institut mit Firmensitz in Köln wurde2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 80 Mitarbeitende. WeitereInformationen: www.greatplacetowork.de - www.greatplacetowork.netPressekontakt:Lars RennerPressesprecherGreat Place to Work® DeutschlandT: + 49 933 35 -146E-Mail: lrenner@greatplacetowork.de---KommunikationsberatungAnsgar MetzHaselbergstraße 1950931 KölnT: +49 177 295 38 00E-Mail: ansgar.metz@email.deOriginal-Content von: Great Place to Work® Institut Deutschland, übermittelt durch news aktuell