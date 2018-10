"Beste Arbeitgeber für Frauen" - Pascoe Naturmedizin von der Frauenzeitschrift BRIGITTE ausgezeichnet (FOTO)

Gießen (ots) -Mit der Note "sehr gut" wurde der Hersteller von Naturmedizin ausGießen von der Frauenzeitschrift BRIGITTE als einer der bestenArbeitgeber für Frauen in Deutschland ausgezeichnet. Das Unternehmenerhielt die Bewertung "sehr gut" und erreichte 4 von 5 möglichenSternen. Pascoe Naturmedizin beteiligte sich im Frühjahr an einergroß angelegten Studie zur Arbeitssituation von Frauen inDeutschland, die von der Frauenzeitschrift initiiert wurde. AnnettePascoe, Geschäftsführerin des gleichnamigen Unternehmens:"Familienorientierung hat bei uns einen hohen Stellenwert - unddas nicht nur für Frauen. Wir bieten individuelle Lösungen, die zumArbeitsplatz und der jeweiligen Situation der Mitarbeiter passen.Eine familienbewusste Personalpolitik ist seit Generationen fest inunserer Unternehmenskultur verankert. Unsere Mitarbeiter sind unswichtig! Es ist unser Anspruch, dass sich Familie, Beruf und Karrieregut miteinander vereinbaren lassen. Wir haben damit sehr guteErfahrungen gemacht und sind natürlich auch für die kommendeGeneration ein attraktiver Arbeitgeber."157 Unternehmen haben sich an der Umfrage beteiligt und denumfangreichen online Fragebogen ausgefüllt - vom Kleinunternehmen biszum DAX Konzern. 91 sind nach der Auswertung mit den Spitzenwertenvon vier und fünf Sternen bewertet.Hintergrund der Studie war: Die Frauenzeitschrift BRIGITTE wollteherausfinden, welche Unternehmen in Deutschland - ob groß oder klein- den Bedürfnissen moderner Frauen am besten entsprechen. Um Frauenbei der Jobsuche eine Orientierungshilfe zu geben, rief dieZeitschrift gemeinsam mit dem Personalmarketingexperten von TERRITORYEMBRACE bundesweit Unternehmen auf, wie engagiert sie Frauen vomBerufseinstieg bis in die höchste Führungsebene fördern, welcheMaßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sie anbieten undwie flexibel die Arbeit gestaltet werden kann. Die Ergebnisse derStudien zeigen, dass bei den meisten Teilnehmern Frauenförderung einzentrales Thema ist. Die BRIGITTE Redaktion hat aus der Studie diefolgenden Erkenntnisse abgeleitet:- Die Unterstützung von Familien liegt den teilnehmendenUnternehmen besonders am Herzen.- Führen in Teilzeit funktioniert in Deutschland bei kleinerenUnternehmen besser als bei den großen.- Ganz oben ist Mann (noch) unter sich. Während in Unternehmen mitbis zu 200 Mitarbeitern bereits mehr als die Hälfte allerFührungspositionen von Frauen besetzt ist, ist es in Unternehmen mitmehr als 2000 Mitarbeitern nur knapp jede Dritte.- Ein Aufruf der BRIGITTE an die Unternehmen in Deutschland ist:Vergesst die Jungen und die Älteren nicht! Berufseinsteigerinnensowie Mitarbeiterinnen über 50 Jahren werden von den meistenStudienteilnehmern noch vernachlässigt.Die ausführliche Studie und die Preisträger können in der BRIGITTE(Ausgabe 21/2018) nachgelesen werden.Pressekontakt:Stefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenTelefon: +49 (0)641 7960-328E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell