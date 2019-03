Finanztrends Video zu



Eschborn (ots) -Bei Zühlke arbeiten die Mitarbeitenden sehr gerne - das geht ausder aktuellen Zertifizierung von "Great Place to Work" klar hervor.Im diesjährigen Wettbewerb der "Besten Arbeitgeber" des internationaltätigen Forschungs- und Beratungsinstituts belegte derInnovationsdienstleister in der Gruppe der Unternehmen zwischen 101und 500 Mitarbeitenden den 6. Platz.Katja Wittefeld, Leiterin HR, freut sich über die inzwischenvierte Great-Place-to-Work-Auszeichnung für Zühlke: "Innovativ undmutig zu sein, ist Teil unserer DNA. Wir entwickeln uns ständigweiter, wichtige Impulse bekommen wir insbesondere auch durch denoffenen Austausch mit unseren Mitarbeitern. Die gute Platzierung beiGreat Place to Work ist für uns eine tolle Bestärkung auf unseremWeg." Neben der Auszeichnung habe das anonyme Feedback der Kollegenauch wertvolle Impulse dazu gebracht, wo Zühlke sich noch weiterverbessern kann.Das Zertifizierungsprogramm "Great Place to Work® Certified" desinternationalen Forschungs- und Beratungsinstituts steht für einbesonderes Engagement bei der Gestaltung der Arbeitsplatzkultur undwird nach einem gesicherten Verfahren vergeben. Bestandteile sind einunabhängiges, anonymes Feedback der Mitarbeitenden und die Analysevon Maßnahmen und Programmen der Personalarbeit."Gute Arbeitgeber haben eines gemeinsam", sagt SebastianDiefenbach, Leiter Kundenberatung bei Great Place to Work®, "sieengagieren sich für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktiveFörderung der Mitarbeitenden. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sindin hohem Maße Teil der Unternehmenskultur." Dem schließt sich KatjaWittefeld an und ergänzt: "Zu den besten Arbeitgebern zu gehören,heißt vor allem auch: Dranbleiben und nie aufhören, den eigenenMitarbeitenden zuzuhören."Das UnternehmenAls Dienstleister für Innovationsprojekte vereint Zühlke Business-und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die Kunden begeistern. Fürsie entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte,Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Ideeüber die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als1000 Experten mit der Erfahrung aus über 10.000 Projekten.Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in Bulgarien, Deutschland,Großbritannien, Hongkong, Österreich, Serbien, Singapur und derSchweiz präsent. 2017 erzielte das Unternehmen mit 960Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 154 MillionenSchweizer Franken (138 Millionen Euro; 121 Millionen GBP).Pressekontakt:Steffen SpendelSenior PR ManagerTel: +49 6196 777 54 451Mobil: +49 173 451 13 72Fax: +49 6196 777 54 54steffen.spendel@zuehlke.comOriginal-Content von: Zühlke Engineering GmbH, übermittelt durch news aktuell