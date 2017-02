Beste Arbeitgeber im Münsterland 2017 ausgezeichnet

Münster/Köln (ots) - Das Forschungs- und Beratungsinstitut GreatPlace to Work® hat heute die Gewinner des Arbeitgeberwettbewerbs«Beste Arbeitgeber im Münsterland» bekannt gegeben. Bereits zumfünften Mal wurden Unternehmen aus der Region ausgezeichnet, dieihren Beschäftigten besonders gute und förderliche Arbeitsbedingungenbieten.Preisträger in der Kategorie der großen Unternehmen mit über 500Beschäftigten ist in diesem Jahr der Versicherungskonzern ProvinzialNordWest aus Münster (Platz 1).In der Kategorie der mittleren Unternehmen mit 50 bis 500Mitarbeitenden belegen der IT-Dienstleister Perbit aus Altenberge(Platz 1), der Shopsystem-Hersteller Shopware aus Schöppingen (2) undder IT-Spezialist Orderbase Consulting aus Münster (3) dieSpitzenplätze. Weitere Auszeichnungen gingen an die MünsteranerWirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon (4) und die forensischeChristophorus-Klinik (5) aus Altenbüren.Preisträger bei den kleinen Unternehmen mit 10 bis 49Beschäftigten sind der Münsteraner IT-Dienstleister Agolution (Platz1), der Softwareentwickler Secova aus Rheine (2) und dasWintergartenzentrum Münsterland aus Telgte (3).Insgesamt beurteilen über 90 Prozent der Mitarbeitenden derausgezeichneten Unternehmen aus dem Münsterland ihren Arbeitgeber als"sehr gut" (Durchschnit in Deutschland: 65%). Zugleich erreichendiese einen um bis zu 50% geringeren Krankenstand sowie eine um biszu 75% höhere Bewerberquote als durchschnittliche Unternehmen. Zudembeurteilt das Management die Umsatzentwicklung und den EBIT deutlichbesser als in vergleichbaren Unternehmen.Am aktuellen Wettbewerb "Beste Arbeitgeber im Münsterland 2017"hatten sich insgesamt 30 Unternehmen beteiligt und freiwillig auf denPrüfstand der unabhängigen Arbeitsplatzkultur-Experten von GreatPlace to Work® gestellt. Neun Unternehmen erfüllten dieAuszeichnungskriterien und schafften den Sprung auf die diesjährigeBesten-Liste.Fotos der Preisverleihung sind hier abrufbar:https://kurzlink.de/gptw-baml-2017BewertungsgrundlagenVorausgegangen waren den Auszeichnungen ausführlicheMitarbeiterbefragungen in den teilnehmenden Unternehmen sowie eineBefragung des Managements zu förderlichen Maßnahmen derPersonalarbeit. Im Mittelpunkt stehen zentrale Arbeitsplatzthemen wieVertrauen in der Zusammenarbeit, Führungsqualität, persönlicheAnerkennung und Wertschätzung, Partizipation, beruflicheUnterstützung und Entwicklungsmöglichkeiten, Gesundheitsförderung,Work-Life-Balance, Identifikation mit der Arbeit und Bindung an denArbeitgeber. Die Mitarbeiterbefragung macht zwei Drittel desBenchmarking-Ergebnisses aus."Eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur trägt entscheidendzu starkem Engagement der Be-schäftigten und zu erfolgreichemWachstum und Innovationen bei. Zugleich werden damit die Chancen aufdem umkämpften Personalmarkt erhöht", sagte Andreas Schubert,Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland, bei derfeierlichen Preisverleihung in Münster.Und weiter: "Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdigesManagement, das fair und respektvoll mit den Beschäftigtenzusammenarbeitet und diese wirksam unterstützt, für eine hoheIdentifikation und Bindung der Mitarbeitenden und für einen starkenTeamgeist im Unternehmen."Ziel der 2012 ins Leben gerufenen Great Place to Work® Initiative«Beste Arbeitgeber im Münsterland» ist es, die regionalen Arbeitgeberbei der Entwicklung einer vertrauensvollen und begeisterndenArbeitsplatzkultur zu fördern, und den gesamten Wirtschaftsstandortund seine Unternehmen durch ein eigenes Qualitätssiegel für guteArbeitsplatzqualität und hohe Arbeitgeberattraktivität zu stärken.Partner sind der Münsterland e. V., der Bundesverbandmittelständische Wirtschaft (BVMW) und die ZeitungsgruppeMünsterland.Der Wettbewerb «Beste Arbeitgeber im Münsterland» findet seit 2012jährlich statt. Dachwettbewerb ist der bundesweite Great Place toWork® Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber", dessen diesjährigeGewinner am 16. März 2017 in Berlin ausgezeichnet werden. ZumFolgewettbewerb «Beste Arbeitgeber im Münsterland» können sichregionale Arbeitgeber ab sofort anmelden unter:www.greatplacetowork.de. Mitmachen können Unternehmen aller Branchenund Größen (ab 10 Beschäftigten), Non-Profit-Organisationen undöffentliche Arbeitgeber aller Art.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer mitarbeiterorientierten Arbeitsplatzkulturunterstützt. Neben individuellen Leistungsangeboten zurStandortbestimmung und Weiterentwicklung als guter und attraktiverArbeitgeber ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler,regionaler und branchenspezifischer Benchmark-Untersuchungen inZusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr guteArbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das deutscheGreat Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt amStandort Köln derzeit rund 80 Mitarbeiter.