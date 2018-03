Beste Arbeitgeber in der ITK-Branche ausgezeichnet (FOTO)

München (ots) -Die Gewinner des Branchenwettbewerbs «Beste Arbeitgeber in der ITK2018» stehen fest. 70 Unternehmen aus der Informations- undTelekommunikationsbranche wurden jetzt in München für ihre besonderenLeistungen bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze fürdie Beschäftigten ausgezeichnet.Zuvor hatten sich die Unternehmen einer unabhängigen Prüfung durchdas Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work und demrepräsentativen Urteil ihrer Mitarbeitenden gestellt. Spitzenreiterin den verschiedenen Größenklassen des Wettbewerbs sind in diesemJahr die Unternehmen: Adesso, Adobe Deutschland, MaibornWolff, QAwareund Quality First Software.Die Preisverleihung «Beste Arbeitgeber in der ITK» fand bereitszum sechsten Mal statt. Insgesamt nahmen 139 ITK-Unternehmen aus demgesamten Bundesgebiet an dem diesjährigen Branchen-Benchmarking teil.Rund 40.000 Beschäftigte wurden repräsentativ zur Arbeitsplatzkulturihres eigenen Arbeitgebers befragt.«Beste Arbeitgeber in der ITK 2018» - Die topplatziertenUnternehmen nach GrößenklassenDie Spitzenplätze in der Kategorie der großen Unternehmen mit über1.000 Beschäftigten in Deutschland belegen in diesem Jahr derunabhängige IT-Dienstleister Adesso aus Dortmund (Platz 1), dieTelekom-Tochter T-Systems Multimedia Solutions aus Dresden (2) sowieder Daimler-konzerninterne IT-Dienstleister Daimler TSS aus Ulm (3).In der Größenklasse der ITK-Unternehmen mit 501 bis 1.000Mitarbeitenden wurden der Softwarehersteller Adobe Deutschland (Platz1) und der Cloud-Computing-Anbieter Salesforce Germany (2), beide ausMünchen, ausgezeichnet.In der Kategorie der Unternehmen mit 101 bis 500 Beschäftigtenführen der Softwarehersteller MaibornWolff aus München (Platz 1), dieIT-Beratung Mindsquare aus dem niedersächsischen Seelze (2) und derTechnologieberater Netlight Consulting aus München (3) dasSpitzenfeld an.Die Top-Platzierungen bei den Unternehmen mit 50-100Mitarbeitenden erreichen die beiden Münchener IT-Unternehmen QAware(1) und Workday (2) sowie das Softwarehaus Projektron aus Berlin (3).Bestplatzierte bei den kleinen Unternehmen mit 10 bis 49Beschäftigten sind Quality First Software aus dem bayerischenGeretsried (Platz 1), die Münsteraner ITK-Unternehmensberater Seidel& Friends Consulting (2) und der DatenspeicherspezialistSpeicherwerke AG aus München (3).Erstmal vergeben wurden in diesem Jahr auch Auszeichnungen für diebesten Arbeitgeber in der Kategorie "Systemhäuser". Bei den größerenUnternehmen liegen hier Iteratec aus München (Platz 1) und T-SystemsMultimedia Solutions aus Dresden (2) ganz vorn; bei den kleinenUnternehmen sind es die Systemhäuser Bucs IT aus Wuppertal (Platz 1)sowie IT Frankfurt (2).Partner des seit 2012 jährlich stattfindenden Branchenwettbewerbs"Beste Arbeitgeber in der ITK" sind der Digitalverband Bitkom und dieFachzeitschrift "Computerwoche" sowie seit diesem Jahr auch dieFachzeitschrift "ChannelPartner". Dach ist der branchenübergreifendeWettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber", der von der Great Placeto Work Initiative bereits seit 2002 jährlich durchgeführt wird.Die komplette Liste «Beste Arbeitgeber in der ITK 2018» mit allen70 ausgezeichneten Unternehmen findet sich hier:https://goo.gl/gEUuGsFotos der Preisverleihung vom 20. März 2018 in München sind hierabrufbar: https://kurzlink.de/xnvzi1MCxAttraktive Arbeitsplatzkultur zahlt sich aus"Wir freuen uns, dass immer mehr ITK-Unternehmen den besonderenWert einer vertrauensvollen und begeisternden Arbeitsplatzkulturerkennen und beherzigen", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beiGreat Place to Work Deutschland. "Dies zahlt sich im wirtschaftlichenErfolg und bei der Bewältigung anstehender Zukunftsaufgabenunmittelbar aus."Schubert weiter: "Top-Arbeitgeber profitieren im Vergleich zu'durchschnittlichen' Unternehmen der Branche von einer stärkerenMotivation und Bindung ihrer Mitarbeitenden, von größererInnovationskraft, von deutlich geringeren Fluktuationsraten und vonbis zu dreifach höheren Bewerberquoten."91 Prozent der Beschäftigten der aktuellen Preisträger sindbereit, ihr Unternehmen als Arbeitgeber weiterzuempfehlen. ZumVergleich: in "durchschnittlichen" ITK-Unternehmen in Deutschland istdies nur zu 62 Prozent der Fall.Weitere Hintergrundinformationen zum WettbewerbVorausgegangen waren den Auszeichnungen «Beste Arbeitgeber in derITK 2018» ausführliche anonyme Mitarbeiterbefragungen in den amWettbewerb teilnehmenden ITK-Unternehmen sowie eine Befragung desManagements zu den eingesetzten Maßnahmen der Personal- undFührungsarbeit (Kultur Audit).Die anonym durchgeführte Befragung der Mitarbeitenden umfasst rund60 Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei zentraleArbeitsplatzthemen wie: Vertrauen und Fairness in der Zusammenarbeit,Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung,Partizipations-möglichkeiten, berufliche Unterstützung undEntwicklung, Gesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Identifikationmit der Arbeit sowie die Bindung der Mitarbeitenden an denArbeitgeber. Die besten Arbeitgeber werden auf Basis einesBenchmarkings im gesamten Teilnehmerfeld ermittelt. Das unmittelbareUrteil der jeweils eigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht dabeizwei Drittel der Gesamtbewertung aus.Unabhängig von einer Platzierung auf der Liste der bestenArbeitgeber profitierten alle Teilnehmer von der differenziertenStandortbestimmung und vielen Impulsen für ihre Weiterentwicklung alsgute und attraktive Arbeitgeber.Ziel der 2012 ins Leben gerufenen Great Place to Work Initiative«Beste Arbeitgeber in der ITK» ist es, die ITK-Unternehmen inDeutschland bei der Entwicklung einer attraktiven undzukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zu unterstützen, und diegesamte Branche und seine Unternehmen durch ein eigenesQualitätssiegel für gute und attraktive Arbeitsplatzqualität zustärken.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichFür den Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in der ITK 2019» könnensich ITK-Unternehmen aller Größen, Branchensegmente und Bundesländerab sofort anmelden unter: www.greatplacetowork.de.Die Teilnahme an den Befragungen und dem Benchmarking ist flexibelim Zeitraum zwischen Mai und Oktober 2018 möglich. Die Teilnahme istzudem auch außer Konkurrenz möglich.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientiertenArbeitsplatzkultur unterstützt. Neben individuellenLeistungsangeboten zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung derArbeitsplatzqualität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler,regionaler und branchenspezifischer Benchmarkings und inZusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr guteArbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. 