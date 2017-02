Beste Arbeitgeber in Berlin und Brandenburg ausgezeichnet

Berlin / Potsdam (ots) - Die Gewinner des aktuellenLandeswettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg 2017»stehen fest. Das unabhängige Great Place to Work® Institut und seinePartner übergaben die Auszeichnungen jetzt bereits zum fünften Mal.Die Spitzenplätze in ihren Größenklassen belegen in diesem Jahr dasWohnungsunternehmen Gesobau, der Softwarehersteller Projektron undder Rewe Markt Andreas Lück. Insgesamt wurden zwölf Unternehmen ausder Hauptstadtregion für ihre besondere Qualität und Attraktivitätals Arbeitgeber gewürdigt. Rund 80 Prozent der Beschäftigten derPreisträger bescheinigen ihrem Arbeitgeber eine besonders gute undattraktive Arbeitsplatzkultur; in durchschnittlichen Unternehmen inDeutschland ist dies lediglich zu 56 Prozent der Fall.Die aktuellen Preisträger «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg2017» - differenziert nach UnternehmensgrößenPreisträger in der Kategorie der großen Unternehmen mit über 250Beschäftigten sind in diesem Jahr die städtische WohnungsgesellschaftGesobau aus Berlin (Platz 1), die Berliner Niederlassungen desinternationalen Pharmakonzerns Pfizer (2) sowie der brandenburgischeWohnungsunternehmen-Verbund ProPotsdam (3).Die Spitzenplätze in der Größenklasse der mittleren Unternehmenmit 50 bis 250 Mitarbeitenden belegen der Berliner SoftwareherstellerProjektron (Platz 1), der Online-Bezahldienst PayPal Deutschland (2)und das Gesundheitsunternehmen BerlinApotheke Schneider & Oleski (3).Weitere Auszeichnungen erhalten der auf Umweltmanagementspezialisierte Softwareanbieter EcoIntense (4), der Cloud-AnbieterThe unbelievable Machine Company (5) und das auf visuelleSensortechnik spezialisierte Unternehmen Hella Aglaia Mobile Vision(6).Die diesjährigen Top-Platzierungen in der Kategorie der kleinenUnternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten gehen an den Rewe MarktAndreas Lück aus dem brandenburgischen Oranienburg (Platz 1), dieBerliner Kommunikationsagentur wirDesign (2) und an dieManagementberatung HRpepper aus Berlin (3).Der Sonderpreis «Ausbildungsförderung» für besonderes Engagementvon Unternehmen in der Ausbildung junger Menschen erhält in diesemJahr die BerlinApotheke Schneider & Oleski.Gesponsert wird der Wettbewerbssonderpreis von der Vereinigung derUnternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB). Weitere Partnerdes seit 2012 jährlich durchgeführten Great Place to Work®Landeswettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg» sindBerlin Partner für Wirtschaft und Technologie, der Bundesverbandmittelständische Wirtschaft (BVMW), der Demographie Netzwerk e. V.(ddn) sowie der ITK-Unternehmerverband SIBB e. V.. Medienpartner istder "Tagesspiegel".Bilder der Preisverleihung in Berlin sind hier abrufbar:https://goo.gl/iOXs28Gute Arbeitsplatzkultur zahlt sich aus"Wir freuen uns, dass die Unternehmen unserer Metropolregion denbesonderen Wert einer mitarbeiterfreundlichen Unternehmenskulturzunehmend erkennen und beherzigen", sagt UVB-GeschäftsführerAlexander Schirp. "Dies zahlt sich im wirtschaftlichen Erfolg und beider Bewältigung wichtiger Zukunftsanforderungen unmittelbar aus."Andreas Schubert, geschäftsführender Gesellschafter beimForschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® ergänzt: "DerNutzen einer von Werten wie Vertrauen, Wertschätzung und Teamgeistgeprägten Arbeitsplatzkultur ist vielfach belegt. AusgezeichneteArbeitgeber weisen ein signifikant höheres Engagement derMitarbeitenden auf, profitieren von einem um bis zu 50 Prozentgeringeren Krankenstand und bis zu dreifach höheren Bewerberquoten.Im Ganzen sind diese deutlich erfolgreicher und innovationsstärker."Insgesamt hatten sich am aktuellen Wettbewerb «Beste Arbeitgeberin Berlin-Brandenburg 2017» 46 Unternehmen aller Größen und Branchenbeteiligt und freiwillig auf den Prüfstand des Great Place to Work®Instituts und dem Urteil ihrer Mitarbeitenden gestellt (Vorjahr: 39).Zwölf Unternehmen erfüllten die Auszeichnungskriterien und schafftenden Sprung auf die aktuelle Besten-Liste.Bewertungsgrundlagen und HintergrundinformationenVorausgegangen waren den Auszeichnungen ausführlicheMitarbeiterbefragungen in den am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmensowie eine Befragung des Managements zu förderlichen Maßnahmen derPersonalarbeit. Im Mittelpunkt stehen dabei zentraleArbeitsplatzthemen wie Vertrauen und Fairness in der Zusammenarbeit,Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung,Partizipation, berufliche Unterstützung und Entwicklung, betrieblicheGesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Teamgeist, Identifikationmit der Arbeit, Bindung an den Arbeitgeber undWeiterempfehlungsbereitschaft. Das unmittelbare Urteil derMitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel der Gesamtbewertungaus.Der Great Place to Work® Wettbewerb «Beste Arbeitgeber inBerlin-Brandenburg» fand bereits zum fünften Mal statt. Ziel der 2012ins Leben gerufenen Initiative ist es, die Arbeitgeber derHauptstadtregion bei der Entwicklung einer vertrauensvollen undbegeisternden Arbeitsplatzkultur zu fördern und den gesamtenWirtschaftsstandort und seine Unternehmen durch ein eigenesQualitätssiegel für gute Arbeitsplatzqualität und hoheArbeitgeberattraktivität zu stärken.Dachwettbewerb ist der bundesweite Great Place to Work® Wettbewerb«Deutschlands Beste Arbeitgeber». Dieser wird bereits seit 2002jährlich durchgeführt; die aktuellen Gewinner werden am 16. März 2017in Berlin gewürdigt.Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglichZum Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in Berlin-Brandenburg 2018»können sich interessierte Arbeitgeber aus der Hauptstadtregion absofort unter: www.greatplacetowork.de anmelden. Mitmachen könnenUnternehmen aller Branchen und Größen (ab 10 Beschäftigten),Non-Profit-Organisationen sowie öffentliche Arbeitgeber jeder Art.Alle Teilnehmer profitieren - unabhängig von einer möglichenAuszeichnung - von der fundierten Standortbestimmung zurArbeitplatzqualität (Benchmarking) und von den wichtigen Impulsen zurWeiterentwicklung als guter und attraktiver Arbeitgeber.Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Entwicklung einer mitarbeitendenorientierten Arbeitsplatzkulturunterstützt. Neben individuellen Leistungsangeboten zurStandortbestimmung und Weiterentwicklung als guter und attraktiverArbeitgeber ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler,regionaler und branchenspezifischer Benchmark-Untersuchungen inZusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr guteArbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das deutsche
Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am
Standort Köln derzeit rund 80 Mitarbeitende.