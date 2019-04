Beste Altersvorsorge Möglichkeiten im Vergleich / Private Rentenversicherungen im Test der Stiftung Warentest

Bremen (ots) - Bereits heute ist die Altersarmut ein tatsächlichesProblem. Etwa die Hälfte aller Bürger im Rentenalter verfügen überein Einkommen von weniger als 800 Euro im Monat. Laut Definition sindsie damit arm.In Zukunft gehen Experten von weiter zunehmender Altersarmut ausund empfehlen dringend eine private Altersvorsorge. Ohne eine privateZusatzrente wird die Zahl der von Altersarmut betroffenen Rentnersteigen.Um die jeweils beste Altersvorsorge Variante zu finden, ist eswichtig zu wissen, welche Möglichkeiten staatlich geförderter undprivater Rentenversicherungen es gibt. Bei der großen Anzahl anAngeboten auf dem Markt ist ein Altersvorsorge Vergleich sinnvoll.Dabei helfen auch die Testergebnisse und Empfehlungen der StiftungWarentest.Hilfestellung bei der Suche nach der besten privatenAltersvorsorge gibt das Vergleichsportalhttps://www.altersvorsorge-test-vergleich.de/ mit einem Vergleich derTestsieger.Drei Säulen Prinzip der Altersvorsorge in Deutschland1. Gesetzliche Säule: Deutsche Rentenversicherung,Beamtenversorgung und Berufsständische Versorgungswerke2. Betriebliche Säule: betriebliche Altersvorsorge bestehend ausDirektzusage, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds oderUnterstützungskasse3. Private Säule: Zusatzrente über Private Rentenversicherung,Lebensversicherung oder FondssparenWie hoch ist die Rentenlücke und wieviel muss angespart werden?1. Höhe der zu erwarteten gesetzlichen Rente ermitteln: DieDeutsche Rentenversicherung verschickt jedes Jahr dieRenteninformationen an ihre Versicherten. Daraus ist der aktuelleAnspruch sowie der Anspruch bei Renteneintritt mit fortlaufendgleicher Beitragszahlung zu entnehmen.2. Aus der bescheinigten Rentenhöhe und dem aktuellen Einkommenergibt sich die Rentenlücke. Zu beachten: die angegebene Rentenhöhedurch die Deutsche Rentenversicherung ist brutto, mit weiterenAbzügen ist zu rechnen.3. Prüfen, ob Anspruch auf staatliche Förderung besteht odernicht. Bei Angestellten stehen die betriebliche Altersvorsorge unddie Riester-Rente zur Wahl. Selbständige können auf die Rürup-Rentezurückgreifen.Einen kostenlosen Rentenrechner zur individuellen Berechnung derRentenlücke bietet das Vergleichsportal aufhttps://www.altersvorsorge-test-vergleich.de/rechner-rente-berechnen/Betriebliche Altersvorsorge im Vergleich zur Riester-Rente: welchegeförderte Rente passt am besten?Die betriebliche Altersvorsorge kann für Arbeitnehmer /Angestellte eine sinnvolle Variante der Altersabsicherung sein.Besonders dann, wenn der Arbeitgeber bereit ist, die eingespartenSozialabgaben in Höhe von etwa 20 Prozent zu überlassen. Gesetzlichsteht jedem Arbeitnehmer das Recht auf eine Gehaltsumwandlung zu.Die Riester-Rente lohnt sich besonders für Familien undAngestellte mit hohem Einkommen. Für jedes Kind gibt es eine Zulagevon 300 Euro im Jahr und für Erwachsene in Höhe von 175 Euro. Somitbeträgt die Förderquote zwischen 25 und 90 Prozent des eingezahltenBeitrags (Stand 2019).Stiftung Warentest Vergleich: betriebliche Altersvorsorge im TestDer letzte Test zur betrieblichen Altersvorsorge durch dieStiftung Warentest stammt aus dem Jahr 2013. Als besteDirektversicherungen gingen dabei die Europa Versicherung und dieNürnberger Versicherung hervor.Beste Riester-Rente im Altersvorsorge Vergleich der StiftungWarentestIn 2015 hat die Stiftung Warentest Angebote zur Riester-Renteuntersucht und folgende Versicherer und Tarife ausgezeichnet:1. HanseMerkur24 Tarif Riester-Meister2. HanseMerkur Tarif Riester Care RA 2015 S3. HanseMerkur Tarif Riester Care RA 2015 M4. Alte Leipziger Tarif FiskalBeste Private Rentenversicherung im Vergleich der StiftungWarentestFür jene, die sich nicht über eine betriebliche Altersvorsorgeoder die Riester-Rente absichern wollen oder können, haben dieMöglichkeit Absicherung durch eine private Rentenversicherung. Dadiese Form der Vorsorge nicht staatlich gefördert wird, steht siejedem Interessierten offen.Auch hier bietet die Stiftung Warentest mit ihrem PrivateRentenversicherung Test aus dem Jahr 2014 eine guteEntscheidungshilfe. Die Testergebnisse verteilen sich wie folgt:1. Europa Versicherung Tarif E-R1 (gut)2. InterRisk Tarif (D) SLR1 (gut)3. HUK24 Tarif RAGT (gut)4. Bayerische Tarif 13767/0 (gut)Wieviel Prozent des Einkommens sollte in die privateAltersvorsorge investiert werden?Die Höhe der Sparquote sollte abhängig vom Einkommen gewähltwerden. Ausserdem wird zwischen Eigenheimbesitzern und Mieternunterschieden.Bei Besitzern von Wohneigentum und einem Einkommen um 2000 Euro imMonat wird eine Sparquote in Höhe von 5,5 Prozent empfohlen. FürMieter ist eine Sparquote in Höhe von 7 Prozent sinnvoll.Für Sparer mit einem Einkommen um 4000 Euro im Monat undWohneigentum sollten neun Prozent in die private Rente investieren,ohne Wohneigentum gar 11 Prozent.Wann sollte mit der privaten Altersabsicherung begonnen werden?Je früher mit dem Ansparen für das Alter begonnen wird, destobesser. Hier macht sich der Zinses-Zins-Effekt positiv bemerkbar.Eine private Rentenversicherung über kurze Zeit reicht beidurchschnittlichen Beiträgen meist nicht. Bei fondsgebundenenProdukten besteht gar das Risiko eines negativen Effektes.Altersvorsorge Vergleich - Die beste Private Altersvorsorge 2019findenUm die jeweils beste private Altersvorsorge zu ermitteln, solltedie persönliche familiäre und finanzielle Situation berücksichtigtwerden. Empfehlenswert ist der Altersvorsorge Vergleich der StiftungWarentest. 