"Die Beste 2018" Kristina Vogel im Exklusiv-Interview: "Dieser Titel ist einer der wichtigsten, den man im Sport gewinnen kann"

BahnradfahrerinKristina Vogel ist von den 4.000 Sporthilfe-geförderten Athleten als"Die Beste 2018" ausgezeichnet worden. Im exklusivenSporthilfe-Interview spricht die 27-jährige Rekordweltmeisterin überdiesen besonderen Titel, ihre persönliche und private Zukunft sowieihre Ziele als Botschafterin.Die nach einem schweren Unfall im Juni querschnittsgelähmteBahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel zeigte sich gerührt von derAuszeichnung als "Die Beste 2018". "Diesen Titel zu tragen ist beiallen Medaillen und Olympiasiegen eine der wichtigsten Sachen, dieman im Sport gewinnen kann", sagte die 27-Jährige im exklusivenSporthilfe-Video-Interview. Jeder, der seine Stimme abgebe, wisse umdie Qualen im Kraftraum, bei Wind und Wetter und um das großeInvestment für ein Leben als Leistungssportler. "Deshalb ist es derehrlichste Preis, den man als Sportler gewinnen kann - weil er ebenaus unserer Mitte kommt." Zur Wahl waren rund 4.000 von der DeutschenSporthilfe geförderte Spitzen- und Nachwuchsathleten aufgerufen.Vogel war bereits zweimal (2014 und 2017) für die Auszeichnungnominiert, die damals noch unter dem Vorgängernamen "Champion desJahres" firmierte. Sie ist nun die erste Gewinnerin des neuen Preises"Der Beste oder Die Beste". Die Erfurterin zeigte sich imSporthilfe-Interview gerührt von der großen Anteilnahme an ihremSchicksal. "Das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, dass ichnicht die ganz kleine Kristina Vogel bin, die ihr Fahrrad fährt.Sondern dass doch mehr Leute an meinem Schicksal teilnehmen." Siehabe unglaublich viele Nachrichten bekommen, wie sehr sie dieMenschen inspiriere. "Dabei mache ich eigentlich gar nichts", soVogel.Künftig will sie ihren Schicksalsschlag aber dafür nutzen, umanderen Mut zu machen. "An mir sieht man, dass es zwar eineinschneidendes Erlebnis ist, aber nicht den Weltuntergang bedeutet.Rollstuhl heißt eben nicht Friedhof." Es gebe viele tolle Sachen, diesie mit dem Rollstuhl machen könne. Nach dem Unfall habe sie deswegenden "Reset-Knopf gedrückt". "Es ist ein schönes Gefühl, weil ichniemandem mehr etwas beweisen muss. Das musste ich zwar vorher auchnicht, aber nun weiß ich es endlich."Die nächsten Wochen wird Vogel noch im Berliner Unfallkrankenhausverbringen. Sollte es ihr bis Dezember körperlich gutgehen, wird sienoch vor Weihnachten entlassen. Bis dahin will die Bundespolizistenentscheiden, wie es privat und beruflich für sie weitergeht. "Zuhauseist vieles schwerer und braucht mehr Zeit als früher, aber es istmachbar."Eines ist für sie aber sicher: Als Titelverteidigerin ist siebereits für den Sporthilfe Club der Besten 2019 im Aldiana ClubFuerteventura qualifiziert. "Ich habe dieses Jahr verpasst, nächstesJahr werde ich dabei sein. Dafür setze ich Himmel und Hölle inBewegung. So schnell werdet ihr mich nicht los", sagte die 27-Jährigemit einem Schmunzeln. Das Besondere am Sporthilfe Club der Besten seidas fantastische Miteinander mit anderen Athleten, das selteneZusammenkommen von Winter- und Sommersportlern. "Diese Woche gibteinem einfach so viel, so dass man jedes Jahr wieder mit hin möchte",so Vogel.Als "Die Beste 2018" tritt Vogel die Nachfolge von SpeerwerferJohannes Vetter an. Neben der Auszeichnung erhält sie einen smart EQfortwo, den das Unternehmen gemeinsam mit der Athletin auf ihrebesonderen Bedürfnisse anpassen wird. Aldiana lädt Vogel darüberhinaus zu einem einwöchigen Aufenthalt in einen ihrer Clubs ein.Die Wahl von Kristina Vogel ergab sich aus einem zweistufigenWahlverfahren. Im ersten Wahlgang hatte eine Jury bestehend aus denAthletenvertretern der Sportfachverbände aus einer Longlist mit rund200 Athleten aus 38 Sportarten 13 Athleten nominiert. Im zweitenWahlgang wurden diese 13 Nominierten per Online-Voting allen 4.000sporthilfe-geförderten Athleten zur Wahl gestellt, darunterZehnkampf-Europameister Arthur Abele, Biathlon-Doppel-OlympiasiegerinLaura Dahlmeier und der Nordische Kombinierer Eric Frenzel.Nominees (in alphabetischer Reihenfolge)- Arthur Abele (Leichtathletik)- Sebastian Brendel (Kanurennsport)- Laura Dahlmeier (Biathlon)- Thomas Dreßen (Ski Alpin)- Eric Frenzel (Nord. Kombination)- Francesco Friedrich (Bobsport)- Jan Frodeno (Triathlon)- Max Hartung (Fechten)- Gesa Krause (Leichtathletik)- Arnd Peiffer (Biathlon)- Markus Rehm (Para-Leichtathletik)- Aljona Savchenko (Eiskunstlauf)- Kristina Vogel (Bahnrad)Auszeichnung emotionaler Höhepunkt beim Sporthilfe Club der BestenDie Auszeichnung von Kristina Vogel, die per Live-Schalte diestimmungsvolle Gala im Aldiana Club Costa del Sol in Andalusienmitverfolgte, war der emotionale Höhepunkt des Sporthilfe Club derBesten, einer weltweit einmaligen Urlaubs- und Eventwoche fürDeutschlands erfolgreichste Athleten eines Jahres, an der neben denMedaillengewinnern der Olympischen Spiele in PyeongChang auchzahlreiche erfolgreiche Leichtathleten, Ruderer, Kanuten, Radsportlersowie Athleten anderer Sportarten teilnehmen.Mit dem Sporthilfe Club der Besten honoriert die DeutscheSporthilfe als Veranstalter die großartigen Erfolge deutscherAthleten. 