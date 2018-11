Bestattungskultur im Wandel / Neue FriedWald-Standorte erstrecken sich von Ost bis West (FOTO)

Griesheim (ots) -Die Nähe zur Natur, die Freiheit in der Gestaltung der Trauerfeieroder die Individualität des Verstorbenen, der Rechnung getragen wird:immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich aus diesenGründen für die Beisetzung in einem FriedWald. Auch der Wunsch, denAngehörigen die Grabpflege zu ersparen, sorgt für den Zulauf derBestattungswälder. Denn hier gestaltet allein die Natur denGrabschmuck."Die Menschen kennen den Wald schon zu Lebzeiten als Ort derErholung", erklärt FriedWald-Sprecherin Carola Wacker-Meister denTrend hin zur naturnahen Bestattung. "Es ist erwiesen, dass der Waldeine tröstliche Funktion hat. Im Wald spazieren zu gehen bautStresshormone ab. Diese Wirkung der Natur ist deswegen auch bei derBewältigung eines Trauerfalls eine große Hilfe."Die Zahl der naturnahen Bestattungen nimmt damit stetig zu.Folglich steigt auch der Bedarf an entsprechenden Bestattungsflächen.Mittlerweile gibt es 64 FriedWald-Standorte in der Bundesrepublik.Jeder einzelne ist ein nach öffentlichem Recht genehmigter Friedhofim Wald. Die Asche Verstorbener ruht hier in biologisch abbaubarenUrnen an den Wurzeln eines Baumes.Vier FriedWald-Standorte in 2018 eröffnetAllein vier neue Bestattungswälder zählt FriedWald seit Beginn desJahres 2018. Sie ziehen sich wie ein Band durch die MitteDeutschlands - von Sachsen bis Nordrhein-Westfalen.Direkt im Januar machte der Bestattungswald Wildenburger Land beiFriesenhagen im Norden von Rheinland-Pfalz den Anfang. Die bereitszuvor schon als Bestattungswald gewidmete Fläche von 110 Hektar wirdsehr naturnah bewirtschaftet und hat eine reiche, urwüchsigeStruktur.Mit Bad Berka ist im April der erste FriedWald Thüringens eröffnetworden. Der 47 Hektar große Wald mit nahezu reinem Buchenbestandliegt im Landschaftsschutzgebiet Mittleres Ilmtal. Bestattungen inder Natur sind somit nun auch in der Nähe von Weimar, Jena und Erfurtmöglich.Der FriedWald Markersdorf in der Nähe von Görlitz ist deröstlichste FriedWald Deutschlands. Hier können Menschen seitSeptember zwischen einem Baum im idyllischen Schlosspark von SchlossDeutsch-Paulsdorf und dem Waldstück am Spitzberg als Bestattungsortwählen.Die vierte Eröffnung in diesem Jahr wurde Mitte November inLangerwehe nahe der niederländischen Grenze gefeiert. Der FriedWaldMeroder Wald erstreckt sich am Nordrand des Hürtgenwaldes auf einerebenen und gut begehbaren Fläche.Mit dem Jahr 2018 ist damit die naturnahe Bestattung in einemFriedWald in jedem Flächenbundesland möglich. Jeder FriedWald stehtfür 99 Jahre nach Eröffnung als Friedhof zur Verfügung - für die vierneuen Standorte ist das bis ins Jahr 2117. Mehr Informationen zu denFriedWald-Standorten in ganz Deutschland unterwww.friedwald.de/standorte.Pressekontakt:FriedWald GmbHIm Leuschnerpark 364347 GriesheimCarola Wacker-MeisterLeitung Kommunikation & MarketingTelefon: 06155 848-203E-Mail: presse@friedwald.deOriginal-Content von: FriedWald GmbH, übermittelt durch news aktuell