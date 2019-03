"Bestattung mit Herz" auf Klick (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Funeria Bestattungen ruft zum 25. März 2019 die Initiative"Bestattung mit Herz" ins Leben.Die Initiative besteht aus einem bundesweitem Netzwerk engagierterBestatter, die unter www.funeria.de ihre Dienstleistung online mittransparenten Preisen anbieten. Ziel der Initiative ist, dieKompetenz und Fürsorglichkeit der Familienunternehmen mit derPreistransparenz und den Planungsmöglichkeiten des Internets zuverbinden.Philipp Wapler (Gründer und Geschäftsführer), der die Initiativeins Leben gerufen hat: "Bestattung mit Herz" vereint die Vorteile desDigitalen mit unserer wirklichen Welt. Menschen in Trauer benötigendie fürsorgliche Betreuung durch einen kompetenten und engagiertenBestatter, der menschlich für sie da ist, statt nur per Chat oder amTelefon. Gleichzeitig sind Preistransparenz und Kostenplanung desInternets wichtig, damit man sich über den finanziellen Aspekt einerBestattung und mögliche versteckte Kosten keine Sorgen machen muss.Also ja zu digital - aber bitte mit Herz!"Die Initiative greift bereits auf mehr als 80 kompetente undengagierte Bestatter im gesamten Bundesgebiet zurück, von derenKompetenz und Professionalität sich Philipp Wapler persönlichüberzeugt hat. Die Initiative steht engagierten Bestattern aus ganzDeutschland offen, diese können sich unter www.funeria.de bewerben.Der Funeria Online Planer ermöglicht es Hinterbliebenen, sich überdie Möglichkeiten und Kosten einer Bestattung in ihrer Stadtunverbindlich zu informieren. Die im Online Planer angezeigten Kostender gewählten Bestattung beinhalten alle Leistungen (inkl. alleranfallenden örtlichen Kremationkosten) und Produkte, die Bestandteilder Bestattung sind.Um die Kosten niedrig zu halten, sind jeweils günstige Produktevorgesehen, die keine Einbußen in der Qualität haben. Philipp Wapler:"Eine Bestattung mit Herz muss kein Vermögen kosten. Eine würdevolleBestattung setzt nicht zwingend einen Eichensarg voraus oderausufernde Blumenbouquets - auch ein einfacher Kiefernsarg (oder eineUrne), kann von den Angehörigen bemalt oder mit mitgebrachten Blumenoder Laub liebevoll geschmückt werden."Unter www.funeria.de finden Hinterbliebene den "Bestatter mitHerz" in ihrer Nähe. Dieser berät sie im persönlichen Gespräch zuallen Möglichkeiten, den Abschied individuell zu gestalten. Danachwird ein individueller Kostenvoranschlag erstellt, der sämtlicheKosten transparent aufführt. So sind Hinterbliebene vor verstecktenKosten und unliebsamen Überraschungen geschützt.Pressekontakt:Maria Schöne,Tel: +49 172 353 07 68, maria.schoene@funeria.deOriginal-Content von: Funeria, übermittelt durch news aktuell