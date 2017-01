Bestätigt: Grube verlässt mit sofortiger Wirkung die Deutsche Bahn

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn hat die Berichte über den überraschenden Rücktritt Rüdiger Grubes als Bahn-Chef bestätigt. Der Aufsichtsrat habe am Montag einstimmig Grubes Bitte entsprochen, "mit sofortiger Wirkung seine Bestellung zum DB-Vorstandsvorsitzenden aufzuheben und seinen laufenden Vertrag durch eine Auflösungsvereinbarung zu beenden", heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Der Aufsichtsrat danke Grube für "seinen ungewöhnlich großen Einsatz in den vergangenen knapp acht Jahren".

Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht betonte, Grube habe sich "bleibende Verdienste erworben". Die Digitalisierung der DB bleibe mit seinem Namen verbunden. Es solle nun "zeitnah" über eine Nachfolge entschieden werden. Gemäß Geschäftsordnung wird DB-Finanzvorstand Richard Lutz kommissarisch den Vorstandsvorsitz übernehmen.

