Erfurt (ots) - An Silvester gibt es ein Wiedersehen mit dem TanzTapir und den"TanzAlarm"-Kids. Um 16:35 Uhr zeigt KiKA ein Best-of des erfolgreichenShowformats "TanzAlarm Club" (KiKA) aus Erfurt, welches in den Sommerferien 2019Premiere feierte. Als prominente Gäste sind unter anderem der Beatboxer Robeat,Kindermusiker Tom Lehel und ESC-Kandidat Linus Bruhn mit dabei.Der "TanzAlarm Club" ist das erste Showformat für Vor- und Grundschüler*innen imdeutschen Programmangebot für Kinder, das von Mädchen im Alter von 13 bis 14Jahren moderiert wird. In jeder Show begrüßen die "TanzAlarm"-Kids Hannah, Luna,Larissa und Käthe einen prominenten Studiogast und singen und tanzen zu extrafür das Format komponierten Songs. Unterstützung erhalten sie dabei von ihrenmusikalischen Gästen. Im Studio dürfen beispielsweise die Singer-SongwriterJonas Monar und Nielsen sowie der Kinderliedermacher herrH und KiKA-ModeratorBürger Lars Dietrich ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. DieZuschauer*innen dürfen sich außerdem auf bekannte "TanzAlarm"-Gesichter wieSinga, Volker Rosin und den TanzTapir freuen.Der "TanzAlarm" (KiKA) hat bereits Generationen junger Menschen in Bewegunggebracht. In den Sommerferien 2019 bekam das Format als "TanzAlarm Club" einneues Konzept und wurde erstmals im Kindermedienland Thüringen produziert.Charmante Gastgeberinnen und Gäste, ein ebenso modern wie gemütlicheingerichtetes Erfurter Studio und der typische "TanzAlarm"-Groove machen dasneue Format zum echten Show-Feuerwerk. Verantwortliche Redakteure sind Dr.Matthias Huff und Undine Otto-Beckmann.Ausgewählte Folgen von "TanzAlarm" sowie alle Folgen von "TanzAlarm Club" (beideKiKA) können auch im KiKA-Player und auf kika.de angeschaut werden. Hier sindaußerdem alle in der Show vorgestellten Songs sowie Porträts der"TanzAlarm"-Kids zu finden. Behind-the-scenes-Material undSchritt-für-Schritt-Erklärungen der vorgestellten Tänze runden das Angebot ab.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter www.kika-presse.de.