Baden-Baden / Rust (ots) -Querschnitt von 16 Live-Ausgaben der SWR Sendung am 30. Septemberum 10 Uhr im Ersten / Start der neuen Staffel am 19. Mai 2019Mit einer Mischung aus Neuem und Altbewährtem startete "Immerwieder sonntags" im Mai dieses Jahres in die Saison 2018. Mit von derPartie waren auch in diesem Sommer Stars aus Schlager, Volksmusik undComedy. Nach Ende der Live-Saison blickt Das Erste am 30. Septemberum 10 Uhr mit einem "Best of" auf die vergangene Staffel zurück. DasErste übertrug die vom SWR verantwortete Musiksendung in diesemSommer wieder live aus dem Europa-Park in Rust. Dank des großenErfolgs in den vergangenen Jahren gab es in dieser Staffel mit 16Sendungen zwei Live-Sendungen mehr als bisher. Mit gewohnt guterLaune, viel Musik, mit Spaß und Herzblut beendete Moderator StefanMross mit der Sendung am 9. September die diesjährige Saison derMusik- und Unterhaltungsshow.Gute-Laune-Musik, Nachwuchskünstler und "Sonntagsüberraschung"Nach wie vor steht im Mittelpunkt der Sendung, die Stefan Mross 2018im 14. Jahr moderierte, die Gute-Laune-Musik. Die Sommerhitparade derNachwuchskünstler spielte in diesem Sommer eine größere Rolle alsbislang. Dabei gab es weiterhin in jeder Ausgabe ein Duell zwischenjeweils zwei Nachwuchstalenten und am Ende der Saison wurde mit AlexReichinger aus Tirol und seinem Titel "Geh mit deinen Träumen online"der Sieger der gesamten Staffel von den Zuschauern zum Sommerhitköniggekürt. In der "Sonntagsüberraschung" führt Stefan Mross außerdemMenschen zusammen, die sich etwa bei anderen bedanken wollen odersich aus den Augen verloren haben.Querschnitt von 16 Live-AusgabenDie diesjährige Saison von "Immer wieder sonntags" endet mit einer"Best-of"-Ausgabe am 30. September 2018 um 10 Uhr im Ersten. DieSendung "Immer wieder sonntags - Best of" blickt auf die 16 Folgendieses Sommers zurück. Mit dabei sind unter anderem Hansi Hinterseer,Beatrice Egli, Fantasy, voXXclub, Michelle, Die Höhner, Ben Zucker,Semino Rossi, Eloy und Amigos.Die Unterhaltungssendung im Ersten ist eine Produktion des SWR inZusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die Redaktion hat MarkusZiemann, die Leitung Barbara Breidenbach. "Immer wieder sonntags" imErsten sahen in dieser Saison durchschnittlich pro Sendung 1,47Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 15 Prozent.Infos unter www.SWR.de/immer-wieder-sonntags Infos undweiterführende Links zur Sendung unter www.http://x.swr.de/s/iwsbestof2018 Fotos unter www.ARD-foto.de