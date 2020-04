Best-of Hope@Home: ARTE strahlt Höhepunkte der Wohnzimmerkonzerte mit Stargeiger Daniel Hope aus (FOTO)

Strasbourg (ots) -Der Violinist Daniel Hope lädt seit einigen Wochen und noch bis zum 26. April in der Online-Reihe "Hope@Home" auf ARTE Concert MusikerInnen - natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand - zu Live-Konzerten in sein Berliner Wohnzimmer ein . Hope will auf diese Weise auch in Zeiten der Isolation ein musikalisches Angeb ot schaffen und gemeinsam mit anderen KünstlerInnen einen kulturellen Beitrag zu r Bewältigung der aktuellen Situation leisten. Entstanden sind ebenso bewegende wie unterhaltsame Momente von hoher musikalischer Qualität. Am Sonntag, den 19. April, um 17.40 Uhr strahlt ARTE nun ein Best-of von Hope@Home im TV aus. Die Wiederholung von "Stanley Kubricks Filmmusik im Konzertsaal" entfällt.Das Best-of beinhaltet Ausschnitte aus den Wohnzimmerkonzerten mit Sänger Max Raabe, der die Texte seiner Lieder im Stile der 20er Jahre an das Leben in Z eiten von Corona anpasst, Jazz-Trompeter Till Brönner, der im Trio mit Daniel Hope und Pianist Christoph Israel "Autumn Leaves" spielt und Hornistin Sarah Willis, die ihr Können auf einem ungewöhnlichen Instrument - einem Gartens chlauch - unter Beweis stellt. Im Duo und Trio unternehmen die MusikerInnen eine Reise durch diverse Genres und interpretieren in intimer Wohnzimmer-Atmosphäre sowohl klassische als auch populäre Werke neu.Täglich erreichen Daniel Hope unzählige Zuschriften von dankbaren Fans und Zusch auerInnen sowie von MusikerInnen, die seinem Aufruf gefolgt sind und für "Hope@H ome" eigene Aufnahmen von Hauskonzerten und andere musikalische Grußbotschaften unter dem Hashtag #hope@home ins Internet gestellt haben.Alle Folgen der Online-Reihe "Hope@Home" sind unter arte.tv/hopeathome auf ARTE Concert zu finden. Das Best-of von Hope@Home wird nach der Ausstrahlung ebenfall s weiterhin online zur Verfügung stehen.Sonntag, 19. April, um 17.40 UhrBest-of Hope@Home Konzert Regie: Stefan Mathieu ZDF/ARTE, Kobalt Productions Deutschland 2020, 44 Min. ErstausstrahlungPressekontakt:Romina Kunz / romina.kunz@arte.tv / +33 3 90 14 20 67Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / +33 3 90 14 21 63Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9021/4572980OTS: ARTE G.E.I.E.Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell