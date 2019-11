"Best of Family" in der Salzburger Sportwelt

Flachau (ots) - Übersichtlich, top-modern und maßgeschneidert für FamilienÜbersichtlich, top-modern und maßgeschneidert für Familien - so präsentiert sichdie Salzburger Sportwelt, die das winterliche Herzstück von Ski amadé mitinsgesamt 760 Pistenkilometern bildet. Die sieben Wintersportorte Flachau,Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmooszeichnen sich durch ein vielfältiges Pistenangebot und absoluteFamilienfreundlichkeit aus.Winterliche AbenteuerbergeDer Family Run in Flachauwinkl-Kleinarl, WAGRAINI's Winterwelt, der Geisterbergin St. Johann und das Fichtelland in Radstadt-Altenmarkt sind unterhaltsameErlebnisberge, die Familien und Kindern vielfältige Möglichkeiten bieten, sichspielerisch im Schnee auszutoben und auf Ski Neues auszuprobieren. Maskottchen,Tubingbahnen und Spielestationen machen den Skitag zum lustigen Abenteuer.25 Ski- und SnowboardschulenViele Skischulen bieten Unterricht für Kinder ab drei Jahren an. Einespielerische Herangehensweise, mehrsprachige Skilehrer und gemütlicheAufenthaltsräume sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Für ältere Kinder gibtes Gruppenkurse oder Privatunterricht: Dabei geht es um die Perfektionierung derTechnik auf der Piste, im Gelände oder im Snowpark. Das passende Material kannvor Ort ausgeliehen werden.Snowparks und lustige FunslopesIdeal für Anfänger sind der "Easy-Park" in Zauchensee, der "monte popoloFunpark" in Eben, der playgroundSNOW in Radstadt und die "Soko Funslope"Wagrain. Legendär und den Profis vorbehalten ist der "Absolut Park" inFlachauwinkl-Kleinarl, zum dem auch "Burton - The Stash" mit dem kindergerechten"Lil' Stash" gehört. Der Snowpark Alpendorf mit einer Gesamtlänge von 900 Meternwurde mit dem Augenmerk auf schnelle Lernerfolge konzipiert.Wasserspaß, Rodelpartie und Nachtwächter-TourAuch abseits der Pisten erwartet Familien jede Menge Spaß und Abwechslung: Soetwa in der Therme Amadé in Altenmarkt oder im Erlebnisbad Wasserwelt Wagrain.13 beleuchtete Rodelbahnen sorgen für ein unterhaltsames Abendprogramm und inRadstadt geht es auf Nachtwächter-Tour.Die Top-Veranstaltungen 2019/20:02.01.2020 "Crazy Dolls Party" in Flachau18. - 25.01.2020 Ballon-Kinderfest der "Dopgas Balloon Trophy" in FilzmoosEnde März Internationale Kidstrophy in Altenmarkt-Zauchensee08.04.2020 Osterhasen-Party in FlachauwinklKontakt:Salzburger SportweltAndrea Donabauer, MBA5542 Flachau+43 6457 2929,info@salzburgersportwelt.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64989/4452684OTS: Salzburger SportweltOriginal-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell