Best of Events 2018: App begeistert mit dynamischer 3D-Karte als mobiler Messeguide (FOTO)

Heidelberg (ots) -Die Leitmesse der Eventindustrie öffnet am 10. und 11. Januar inDortmund ihre Pforten und wartet auch 2018 mit einem erstklassigenProgramm auf. Neu in diesem Jahr: Eine internationalere Ausrichtungund die in die offizielle App integrierte Deep Map(TM)Kartentechnologie, die für optimale Orientierung und ein nochkomfortableres Messeerlebnis sorgt.Traditionell läutet die Veranstaltungsbranche das neueGeschäftsjahr mit der überaus beliebten Best of Events (BoE) inDortmund ein. Auf der internationalen Fachmesse für Erlebnismarketingwerden 2018 rund 480 Aussteller mit innovativen Ideen, aufregendenActs und besonderem Ambiente um die Aufmerksamkeit der über 10.000Fachbesucher werben. Das Publikum schätzt nicht nur die informativenVorträge zu branchenspezifischen Trends, sondern insbesondere auchdie Möglichkeit zum Networking mit der Zielgruppe. Mit denGastländern Niederlande, Schweiz und Österreich, die sich in eigenenLänder-Pavillons präsentieren, sowie Delegationen u. a. aus Indienzeigt sich die BoE zunehmend global.Zentrales Tool zu Messevorbereitung und -besuch ist die offizielleBoE-App im neuen Design, bereitgestellt von Heidelberg MobilInternational GmbH. Mit dem mobilen Messeguide können Besucher imAussteller-, Produkt- und Dienstleistungsverzeichnis stöbern,persönliche Highlights als Favoriten markieren und bequem Termine mitAusstellern vereinbaren. Push-Mitteilungen erinnern an vorgemerkteVorträge, dank Selfie-Wall kann auch die Community am Erlebnis BoEteilhaben.Für noch mehr Komfort beim Messebesuch wurde 2018 erstmals auchdie Deep Map(TM) Technologie von Heidelberg Mobil in die Appintegriert. Die ganzheitliche, dynamische 3D-Karte bildet das gesamteMessegelände inklusive Umgebung ab und zeigt persönliche Favoritendirekt auf der Karte an. Nahtloses Indoor-Outdoor-Routing navigiertBesucher dabei entspannt zum individuellen Ziel.Heidelberg Mobil ist auf der Veranstaltung nicht nur mit einemServicepoint zur App vertreten: Das IT-Unternehmen bietet in Halle 4,Stand 4.A18 profundes Know-how zu digitalen Lösungen für dieEventbranche. Termine mit den Ansprechpartnern Marcel Mechler undRaphael Sobotta können direkt über die App vereinbart werden.Über Heidelberg Mobil International GmbH:Orientierung in urbanen Räumen - unser Ziel seit 1998. Mit derDeep Map(TM) Technologie ermöglicht Heidelberg Mobil InternationalGmbH eine nahtlose Navigation auf komplexen Geländen und innerhalbvon Gebäuden. Sechzig Mitarbeiter unterstützen unsere Kunden undlangjährigen Partner dabei, ortsbezogene Lösungen in verschiedenstenBranchen umzusetzen. Denn in der dynamisch vernetzten Welt von heutesind ungehinderte Mobilität und optimale Orientierung überall gefragt- gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Die Eventbranche inihrer räumlichen, zeitlichen und infrastrukturellen Komplexität istnur ein Beispiel.Wissenschaft und Forschung sind gleichzeitig Ursprung undwesentlicher Teil unserer täglichen Arbeit auf dem Campus derUniversität Heidelberg. Mit Engagement in Forschungsprojekten,Netzwerken sowie im internationalen akademischen Austausch treibenwir neue Entwicklungen im Bereich Spatial Analytics, ortsbezogeneDienste und Mensch-Computer-Interaktion aktiv voran.Ansprechpartner:Marcel Mechler+49 6221 / 4299 - 356marcel.mechler@heidelberg-mobil.comPressekontakt:Heike Mihm+49 6221 / 4299 - 345heike.mihm@heidelberg-mobil.comWeitere Informationen finden Sie unter www.eventapp360.com,www.deep-map.com sowie auf www.heidelberg-mobil.com im Bereich News.Original-Content von: Heidelberg Mobil International GmbH, übermittelt durch news aktuell