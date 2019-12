"Best of Consulting"-Award: BearingPoint holt mit KfW und Vodafone Doppelsieg (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPointgewinnt in Zusammenarbeit mit der KfW Entwicklungsbank den "Best ofConsulting"-Award 2019 der WirtschaftsWoche. "TruBudget", das Gewinnerprojekt inder Sonderkategorie "Sustainable Finance", sichert mit einer Blockchain-Softwaredie transparente und effektive Abwicklung von Entwicklungsprojekten imwestafrikanischen Burkina Faso. Einen Meilenstein im Transformationsprozess vonVodafone hin zu einer Tech Company setzte BearingPoint mit der Einführung einesagilen Betriebsmodells - und wurde hierfür mit "Exzellent" in der Kategorie"Marketing und Organisation" ausgezeichnet.BearingPoint und die KfW gewinnen den diesjährigen "Best of Consulting"-Awardder WirtschaftsWoche und des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU).Damit erhält BearingPoint die begehrte Auszeichnung bereits zum vierten Mal inFolge. Das Gewinnerprojekt "TruBudget" - die Implementierung einerBlockchain-Software in der öffentlichen Verwaltung von Burkina Faso - gewann denSonderpreis in der Kategorie "Sustainable Finance". Außerdem wurde BearingPointgemeinsam mit seinem Kunden Vodafone in der Kategorie "Marketing undOrganisation" für ihr Change-Management-Projekt mit "Exzellent" ausgezeichnet.TruBudget: Blockchain für die burkinische VerwaltungMit TruBudget arbeitet die KfW an einem Pilot-Projekt für mehr Transparenz undRisikoreduzierung in der Entwicklungszusammenarbeit. BearingPoint unterstütztdie Bank als internationales Beratungsunternehmen. Die Aufgabe: die imInnovationslabor Digital Office von der KfW entwickelte Software in die Praxisübertragen und Stakeholder gewinnen, die von der Anwendung profitieren können.In Burkina Faso arbeiten die Beraterinnen und Berater mit dem Finanzministerium,Landesbehörden und weiteren Gebern zusammen. Für alle Stellen gilt, die von derKfW im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung (BMZ) bereitgestellten Fördermittel effizient zu verteilen und zumanagen. Durch die Implementierung von TruBudget gelingt es, die vereinbarteVerwendung von Fördergeldern gemeinschaftlich und transparent sicherzustellenund somit die Effektivität und Nachhaltigkeit der Entwicklungsvorhaben zuerhöhen. Zudem loben die Beteiligten, dass die Software den Aufwand in derMittelverwaltung reduziert.BearingPoint-Partner Alexander Schmid: "Mit starker internationaler Vernetzung,technischem Know-how, zielgerichtetem Stakeholder-Management undkontinuierlicher Präsenz vor Ort haben wir aus dem Pilot-Projekt TruBudget einender ersten Blockchain-Anwendungsfälle in der öffentlichen Verwaltung gemacht.Die Auszeichnung mit dem 'Best of Consulting'-Award zeigt das enorme Potenzialder Technologie für die moderne Verwaltung. Das Modell dient als gutes Vorbild:Inzwischen unterstützen wir im Auftrag der KfW neben der Verwaltung in BurkinaFaso auch Behörden in Georgien und Äthiopien, die Vorteile der Software für sichzu nutzen."Die Blockchain-Technologie bietet den Vorteil, dass sowohl nationale als auchinternationale Stakeholder Zugang zum jeweiligen Status der Förderprojektehaben. Damit die Zuständigen diese auch effektiv nutzen können, half dasBearingPoint-Team bei der Installation und veranstaltete Workshops imFinanzministerium in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou. Das Feedback derAnwender gaben die Beraterinnen und Berater direkt an die KfW weiter, dieTruBudget so bedarfsgerecht weiterentwickeln konnte."TruBudget kann ein entscheidender Meilenstein für die Zukunft derEntwicklungszusammenarbeit, aber auch der Verwaltung generell sein. Mithilfe derBlockchain-Technologie können alle Beteiligten Vorgänge und Änderungen jederzeitmanipulationssicher nachvollziehen und mitgestalten - das schafft Transparenzbei der Mittelvergabe und eine effizientere Geberkoordination", sagt PietKleffmann, Leiter der TruBudget TaskForce bei der KfW.Unkonventionell, aber erfolgreich: Agile Transformation in der globalenNetzwerkorganisation von VodafoneEinen Meilenstein im Transformationsprozess von Vodafone hin zu einer TechCompany setzte BearingPoint mit dem "Get Ready" Projekt zur Einführung agilerArbeitsweisen in der globalen Netzwerkorganisation. Dafür wurden BearingPointund Vodafone in der Wettbewerbskategorie "Marketing und Organisation" mit demBest of Consulting Award "Exzellent" ausgezeichnet. Konkret unterstützte dasProjektteam eine Abteilung von rund 300 Ingenieuren bei der Anwendunginnovativer Arbeitsmethoden sowie der Konzeption und Implementierung einerentsprechenden Arbeitsorganisation."Die große Herausforderung bei diesem Change-Prozess war es, agile Methodengenau dort einzusetzen, wo sie für die Bedürfnisse des Kunden sinnvoll sind. Esbrauchte also keine Umsetzung nach Lehrbuch, sondern eine individuellzugeschnittene Lösung", kommentiert Marcel Tietjen, Partner bei BearingPoint.Das neue agile Betriebsmodell hatte zwei Grundpfeiler: So galt es zum einen,Ende-zu-Ende Service-Verantwortlichkeiten zu etablieren, um verschiedene Länder-und Plattformstandards zu harmonisieren. Zum anderen ging es darum,Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse konsequent nach agilen Prinzipien andie operativen Teams abzugeben und die interaktive Kollaboration zu fördern.Jan Oeljeklaus, Senior Manager CS Core und Co-Leiter des "Get Ready" Projektesbei Vodafone: "Durch BearingPoints Unterstützung erhöhten sich nicht nur dieEffizienz und Qualität von Projekten in unserem Haus, auch eine zunehmendeTransparenz im Team sowie besseres funktionsübergreifendes Arbeiten sind direkteErgebnisse der Zusammenarbeit. Der "Best of Consulting"-Award bestätigt, dasswir mit der eher unkonventionellen Herangehensweise einen mutigen, aberrichtigen Schritt getan haben."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung miteuropäischen Wurzeln und globaler Reichweite. 