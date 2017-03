Best of Business Security: Die IT-Sicherheitstrends der CeBIT 2017

Hannover (ots) - Wie gefährlich sind Cyberattacken für Unternehmenwirklich? Und was können sie dagegen tun? Die zunehmende Vernetzungeröffnet Angreifern viele Möglichkeiten, Informationen auszuspähenoder Geschäftsprozesse zu sabotieren. Wie ein wirksamer Schutz vordiesen Bedrohungen aussieht, zeigt die CeBIT 2017 anhand voninnovativen Konzepten und praxisgerechten Anwendungen. WichtigsteAnlaufstelle ist der Bereich "Business Security" in Halle 6.Zu den gravierendsten Sicherheitsrisiken im boomenden Internet ofThings zählen unzureichend geschützte Verbindungen zwischenProduktionsanlagen und dem Web. Auf der CeBIT 2017 zeigt der BereichCybersecurity von Airbus, wie ein sicheres Konzept für dieFernwartung aussieht. Aufgebaut wird eine realeSicherheitsarchitektur, die sich in vorhandene Zugangsmechanismenintegrieren lässt und diese um wirkungsvolle Überwachungsfunktionenerweitert (Halle 6/Stand G30).Erstmals mit einem eigenen Stand im CeBIT-Schwerpunkt "BusinessSecurity" vertreten ist Microsoft. Zum Schutz vor Massenangriffen("Pre-Breach-Lösungen") reichen Anti-Malware-Lösungen längst nichtmehr aus. Microsoft hat daher für Windows 10 eine eigene"Post-Breach-Schutzebene" entwickelt: Mit dem neuen Dienst WindowsDefender Advanced Threat Protection (ATP) können Unternehmenskundengezielte Angriffe auf ihre Netzwerke erkennen, untersuchen undentsprechend reagieren (7/A14).Trend Micro, Rohde & Schwarz & Sophos: Schutz für die vernetzteProduktion, Connected Cars und Smart HomesWie eine wirksame Abschottung gegen Internetkriminelle gelingt,demonstriert Trend Micro auf der CeBIT 2017 mit verschiedenenAnwendungsszenarien - von der Absicherung der Geschäftsprozesse übereine Smart Factory bis zur Automotive Security. Dabei geht es umThemen wie das Kapern kompletter Geschäftsprozesse (Business ProcessCompromise), den Schutz industrieller Kontrollsysteme in derFertigung oder einen Cloud-basierten Schutz vernetzter Fahrzeuge(Connected Cars). Ergänzend ist ein Live-Hacking über dieInfotainment-Anlage eines Autos geplant (6/B16).Viele Maschinen kommunizieren über Webservices miteinander."Webapplikationen sind ein Kernbestandteil künftigerCloud-Geschäftsmodelle und damit Grundlage für die digitaleTransformation. Die passenden Sicherheitslösungen sind Voraussetzungfür deren Erfolg", sagt Ammar Alkassar, CEO von Rohde & SchwarzCybersecurity. In Hannover stellt das Unternehmen neue Produkte vor,die Webdienste vor Angriffen von außen schützen (6/J16).Ein wichtiger Teil des Internet of Things ist auch die Vernetzungdes Alltags. Häufig werden jedoch die Gefahren übersehen, die zumBeispiel durch Haushaltsgeräte mit Web-Connectivity entstehen können.Zu dieser Problematik stellt Sophos auf der CeBIT dasForschungsprojekt "Haunted House" vor. Als potenzielles Hackerzieldient eine Smart Home-Installation im Netz. Mögliche Hacks wie dieÜbernahme von Türkameras visualisiert ein interaktives Modell(6/F18).DERMALOG, secunet, Cisco & Bundesdruckerei: Schutz ohne Grenzenfür unterschiedliche HerausforderungenIn Zeiten terroristischer Bedrohung werden zuverlässigeGrenzkontrollen immer wichtiger. Mit dem VF1 bringt DERMALOG denweltweit ersten Scanner für Biometrie und Dokumente nach Hannover.Das Gerät arbeitet mit eGates, Kiosken und mobilen Geräten zusammen.Es kann Fingerabdrücke, elektronische Pässe, Flugtickets,Unterschriften und QR-Codes erfassen und eignet sich somit perfektfür Passkontrollen oder den Bankensektor (6/J39).Für die sichere automatisierte Grenzkontrolle von Reisenden ausDrittstaaten zeigt secunet auf der CeBIT das Selbstbedienungsterminal"easykiosk". Da die Passagiere die erforderlichen Daten selbsteingeben können, gewinnt der Kontrollvorgang an Effizienz undKomfort. Zudem hat secunet eine Lösung für die Betreiber KritischerInfrastrukturen entwickelt, mit der sich bestimmte Netzzonenzuverlässig absichern lassen (6/J30).Neu im CeBIT-Schwerpunkt "Business Security" ist Cisco mit einemPartnerstand. Cisco präsentiert eine Firewall der nächstenGeneration. Die Firepower 2100 Series Next-Generation Firewallvermeidet mit einem bis zu 200 Prozent höheren DatendurchsatzSicherheitsengpässe in Unternehmensarchitekturen. Zu den neuen Toolszählen der Cisco Firepower Device Manager zur lokalen Installation,das Firepower Management Center für das zentralisierteSicherheitsmanagement und ein Defense Orchestrator für dasCloud-basierte Management (6/J02).Eine hochsichere Cloud-Speicherlösung feiert bei derBundesdruckerei Premiere. Die Plattform BDrive teilt die vom Nutzerverschlüsselten Daten in Fragmente, die keinerlei Rückschluss auf dasOriginal zulassen. Die Teildokumente werden mehrfach bei unabhängigenCloud-Anbietern gespeichert. BDrive verwendet erstmals dasSicherheitskonzept RAIC (Redundant Array of Independent Clouds;7/E17).Kaspersky Lab, SonicWall, Secusmart, Cortado & IBM: KünstlicheIntelligenz, Ransomware und AbhörschutzAllen IoT-Diskussionen zum Trotz: Das meistgenutzte Einfallstorfür Cyberangriffe bleibt die E-Mail. Am stärksten verbreitet sindTrojaner, die Ransomware auf die Rechner der Opfer laden. Hier istDeutschland aktuell die weltweite Nummer eins (Kaspersky Lab-Report:"Spam im Jahr 2016"). Neben neuer Schutzsoftware gegen derartigeErpressungsversuche stellt Kaspersky Lab in HannoverNext-Generation-Lösungen mit künstlicher Intelligenz vor, diemehrstufige Ansätze für die Vorhersage von Cybersicherheitsvorfällen,deren Entdeckung und die Reaktion darauf beinhalten (6/G18).Eine drastische Zunahme von Ransomware hat auch SonicWallfestgestellt. Auf der CeBIT präsentiert das Unternehmen seine neueSicherheitsplattform. Um Firmen vor erpresserischen und anderweitigenBedrohungen zu schützen, scannt SonicWall E-Mail Security 9.0unterschiedliche Typen von E-Mail-Anhängen, analysiert sie in einemisolierten Bereich und blockiert sie bis zur Überprüfung durch einenAdministrator (6/E03).Weiterhin einen prominenten Platz auf der Sicherheitsagendaverdient die abhörsichere mobile Sprach- und Datenkommunikation. Mehrals 20 Regierungen vertrauen laut Secusmart auf dieBlackBerry-Lösungen des Unternehmens. Mit der SecuSUITE for SamsungKnox macht die BlackBerry-Tochter jetzt auch Android-Smartphones undTablets bereit für die hochsichere verschlüsselte Kommunikation(6/J28).Immer wichtiger im Businessumfeld wird "Enterprise File Sync &Share". Neben der Geschwindigkeit sollte bei dieser Form desDatenaustausches die Sicherheit im Vordergrund stehen. In den neuen"Virtual Data Rooms" von Cortado können Mitarbeiter von jedem Ort aufaufgabenbezogene Dokumente zugreifen. Die virtuellen Datenräumeliegen aber nicht in der öffentlichen Cloud, sondernfirewallgeschützt im Unternehmen (3/D11).Und was bringt die Zukunft? Bei IBM können CeBIT-Besucher erstmalsdie aufregenden Möglichkeiten der Augmented-Intelligence-Technologiefür die IT-Sicherheit erleben: Im Gegensatz zu bislang verfüggbarenTools beherrscht Watson for Cyber Security die natuÌ^rliche Sprache,was eine Interaktion mit Mitarbeitern im Unternehmen möglich macht.Bald soll die Untersuchung komplexer Cyberangriffe statt mehrererWochen nur noch wenige Minuten dauern (2/A10).Internationale Cyber-Security-Konferenz und mehr:Veranstaltungsformate mit hochkarätigen Experten Darüber hinauskönnen Entscheider aus einem reichhaltigen Konferenzprogramm zu allenAspekten der Informationssicherheit wählen. Hier einige Beispiele:Was bedeutet die wachsende Bedrohung fuÌ^r die europäischeWirtschaft? Dieser Frage widmet sich die InternationaleCyber-Security-Konferenz (20. März, 10.30 Uhr, NORD/LB forum) mitmehr als 100 CEOs, CIOs und CISOs aus dem In- und Ausland. Auch dieCeBIT Global Conferences (Halle 8) greifen das Thema Sicherheit auf:Zu den prominenten Keynote-Speakern zählen der wohl bekanntesteWhistleblower der Welt Edward Snowden (21. März, 17.30 Uhr), MikkoHypponen, Chief Research Officer von F-Secure (22. März, 10 Uhr),Malwarebytes-CEO Marcin Kleczynski (22. März, 13 Uhr) und HolgerMuÌ^nch, Präsident des Bundeskriminalamtes (22. März, 14:15 Uhr).Um ganzheitliche IT-Sicherheitsfragen geht es auf der vonDatakontext organisierten Business Security Stage (Halle 6) - mitVorträgen und Podiumsdiskussionen zu Themen wie Cloud Security,Identity Management oder Managed Security Services. Ein weiterer Tippfür alle, die sich für neue Sicherheitsprodukte interessieren, istdie Heise Security Plaza.Beats & Cocktails: die CeBIT Security NightAm Donnerstag, 23. März ist in Halle 6 Partytime. Dann trifft sichdie Security- Branche ab 18 Uhr zur erstmals von Nuvias gemeinsam mitder Deutschen Messe organisierten Security Night. Sponsoren derVeranstaltung sind Fortinet, IT Union, AirITSystems, Vasco undLink11. Bei Cocktails und kulinarischen Köstlichkeiten ist jederCeBIT-Besucher willkommen, der Interesse an IT-Sicherheit hat undsein Netzwerk erweitern möchte. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro.CeBIT - The Global Event for Digital BusinessDie CeBIT in Hannover ist die weltweit wichtigste Veranstaltungfür die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.Jedes Jahr treffen auf der CeBIT gut 3 000 Unternehmen auf rund 200000 Teilnehmer. Im Fokus stehen dabei neueste Technologien wieArtificial Intelligence, autonome Systeme, Virtual & AugmentedReality, humanoide Roboter und Drohnen. Die Digitalisierung lässtsich auf der CeBIT in Anwendungsszenarien erleben. Mit dem Topthemader CeBIT 2017 "d!conomy - no limits" rückt die CeBIT diechancenorientierten Möglichkeiten der digitalen Transformation in denMittelpunkt. Durch ihre Kombination aus Ausstellung, Konferenz undNetworking ist die CeBIT Pflichttermin für die gesamte digitaleWirtschaft. Mit SCALE11 bietet die CeBIT auch der Startup-Szene eineHeimat. Insgesamt präsentieren sich mehr als 400 Startups auf derCeBIT 2017, die vom 20. bis 24. März ausgerichtet wird. Partnerlandist Japan. Weitere Informationen unter www.cebit.de.Ansprechpartnerin für die Redaktion bei der Deutschen Messe:Gabriele DörriesTel.: +49 511 89-31014E-Mail: gabriele.doerries@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.cebit.de/de/presseservice/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell