Unterföhring (ots) -7. Mai 2019. Die Blutsbrüder reiten wieder: Rick Kavanian, Michael"Bully" Herbig und Christian Tramitz (im Bild, v.l.n.r.) holen ihreKultfiguren aus der "Bullyparade" mit extra hoher Gag-Dichte für dasKinorevival zurück. Dafür schlüpft Deutschlands erfolgreichstesComedy-Trio erneut in nicht weniger als 26 seiner Lieblingsrollen.Wird Winnetou seine "Apachelorette" finden, Sissi ihr neues Schlossgefallen und Captain Kork den "Planeten der Frauen" retten? Das zeigtSAT.1 in "Bullyparade - Der Film" am Montag, 13. Mai 2019, um 20:15Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Der Film ist ein Jubiläumsgeschenk für die alten Fans - und davongibt's nicht wenige: 'Der Schuh des Manitu' (2001) und '(T)RaumschiffSurprise - Periode 1' (2004) basierten auf Figuren der Bullyparadeund lockten knapp zwölf und über neun Millionen Menschen ins Kino -für deutsche Filme unfassbare Zahlen, die so nie wieder erreichtwurden." DOMINIK PETZOLD, AZ"Bullyparade - Der Film" Am Montag, 13. Mai 2019, um 20:15 Uhr Zumersten Mal im Free-TV Deutschland 2017 Genre: Komödie Regie: MichaelHerbigPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira Mindermann Tel. +49 89 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter:www.p7s1-pr.de.Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell