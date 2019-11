Best of Boats Award 2019: Sieger stehen fest (FOTO)

Berlin (ots) - Gewinner des Best of Boats Award auf BOOT & FUN BERLIN gekürt. Insechs Kategorien setzten sich die Motorboote Silver Tiger BRz & DCz (Best forBeginners), Jeanneau Merry Fisher 605 Marlin (Best for Fishing), Marex 360 CC(Best for Family), Frauscher 1414 Demon Air (Best for Fun), Silent Yachts 55(Best for Travel) und Candela Seven (Best for Future) durch.Im Rahmen der BOOT & FUN BERLIN 2019 wurde am 21. November 2019 der Best ofBoats Award verliehen. Während der Wassersportsaison 2019 testete dieinternationale Jury aus 18 Fachjournalistinnen und -journalisten mehr als 150neue Motorbootmodelle des aktuellen Modelljahres. Für die Jury aus 16 Ländernwar bei ihrer Bewertung besonders die Innovationsleistung der Booteentscheidend.In diesem Jahr wurden die bisher fünf Kategorien um den Best-for-Future-Awarderweitert. Die Sieger der sechs Kategorien nahmen bei der gestrigen Ehrung ihreTrophäen entgegen. Die BOOT & FUN BERLIN rollte für die Verleihung extra denroten Teppich aus.Vor der Verleihung der Auszeichnung stellte Stefan Gerhard, Gründer desBOB-Awards, noch einmal klar: "Jeder der 22 Finalisten ist ein Gewinner.Ausgezeichnet werden beim Best of Boats Award nur Boote, die auch wirklich eineInnovation in ihrer jeweiligen Kategorie darstellen"."Es freut mich außerordentlich, renommierte internationale Werften hier beimBest of Boats Award zu sehen", begrüßte Daniel Barkowski, Projektleiter der BOOT& FUN BERLIN, die aus ganz Europa angereisten Gäste. "Die BOOT & FUN BERLINwächst stetig und gewinnt nicht nur national, sondern auch internationalzunehmend an Bedeutung", zeigte sich Daniel Barkowski zufrieden.Die Gewinner des Best of Boats Award 2019In der Kategorie Best for Beginners setzte sich die Silver Tiger BRz & DC durch.Kerstin Zillmer, Chefredakteurin des Online-Magazins "float" aus Berlin,überreichte die Auszeichnung an Christoffer Wallgren von der finnischen WerftSilver Boats. Er bedankte sich mit den Worten: "Es fühlt sich fantastisch an,die Trophäe in den Händen zu halten. Für uns ist es eine Ehre, mit dem BOB Awardausgezeichnet zu werden - und eine Anerkennung für die gute Qualität unsererBoote."In der Kategorie Best for Fishing überzeugte die Jury die Jeanneau Merry Fisher605 Marlin. Gemeinsam mit Merry de la Poëze, dem langjährigen Produktdirektorfür Motorboote bei Jeanneau und Namensgeber des Modells, nahm Catina Burchardivon Aquamarin Boote die Trophäe entgegen. Sie sagte: "Der Award ist für unsbesonders wichtig, weil er mit der Merry Fisher eine Range auszeichnet, die inDeutschland sehr populär ist, und zwar nicht nur zum Fischen, sondern auch fürandere Zielgruppen, zum Beispiel für Familien."Alfred Boer, Bootstester für die Magazine "Nautique" aus den Niederlanden und"Varen" aus Belgien, überreichte den Award in der Kategorie Best for Family anEspen Aalrud, den Chef von Marex Boats aus Norwegen, für das Modell Marex 360CC. "Der Preis bedeutet uns sehr viel", kommentierte Espen Aalrud. "Zum einenist es eine Anerkennung für unser Team, für alle, die am Entwurf und am Bau desBootes mitgewirkt haben. Zum anderen gilt mein Dank auch unseren Kunden. Siegeben uns gute Anregungen und Ideen. Der Preis ist wie ein Gütesiegel, das sagt:Ihr habt alles richtig gemacht."Ein wichtiges Kriterium für die Kategorie Best for Fun ist, so Juror Arek Rejsvom polnischen Magazin "Wiatr", dass ein Boot ausreichend Platz für gemeinsameAktivitäten mit Freunden bietet. Nicht nur deshalb gewann die innovativeFrauscher 1414 Demon Air, das größte Boot unter den Nominierten. StefanFrauscher, Chef der österreichischen Bootswerft, betonte: "Für uns ist dieseAuszeichnung eine Bestätigung der Arbeit des ganzen Teams. Bei Frauscherarbeiten 70 Leute hart dafür, dass wird diesen Erfolg einfahren konnten. UnserMotto war immer, die Bootswelt ein wenig zu verändern. Diese Auszeichnung gibtuns recht, dass uns das gelungen ist."Die US-Journalistin Zuzana Prochazka überreichte den Award in der Kategorie Bestfor Travel an Franz Böse von Silent Yachts für die Solaryacht Silent Yachts 55."Wir fühlen uns durch diesen Preis besonders geehrt, weil bei dieseminternationalen Award Juroren aus der ganzen Welt vertreten sind. Es freut unssehr, dass Silent Yachts international Anklang findet", bedankte sich FranzBöse.Zum ersten Mal vergab Stefan Gerhard, Gründer des Best of Boats Awards, einenPreis in der neuen Kategorie Best for Future, die innovative Technologien undneue Konzepte mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit zusammenbringt. Ausgezeichnetwurde das foilende Elektroboot Candela Seven aus Schweden. Candela-CEO GustavHasselskog sagte: "Ich habe diese Firma vor viereinhalb Jahren aus dem Nichtsgegründet. Es ist daher wirklich eine große Anerkennung, diesen Award zuerhalten. Er bedeutet mir und dem Team sehr viel. Wir haben hart gearbeitet, umso weit zu kommen. Das macht mich und mein Team sehr stolz."Die Fotos der GewinnerbooteBest for Beginners - Silver Tiger BRz & DCBest for Fishing - Jeanneau Merry Fisher 605 MarlinBest for Family - Marex 360 CCBest for Fun - Frauscher 1414 Demon AirBest for Travel - Silent Yachts 55Best for Future - Candela SevenWeitere Fotos von der Verleihung des Best of Boats Awards finden Sieunter: https://www.boot-berlin.de/Presse/Pressefotos/Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter www.boot-berlin.de, auf Facebook undInstagram.Über die BOOT & FUN BERLINDie BOOT & FUN BERLIN präsentiert im Zentrum von Europas größtem Binnen- undWassersportrevier eine beeindruckende Marken- und Modellvielfalt. Das Spektrumreicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten bis hin zueindrucksvollen Hausbooten. Hier lassen Wassersportbegeisterte das Ende derSaison ausklingen und informieren sich gleichzeitig über die neuesten Trends derkommenden Saison. Angesagte Wassersportarten können hier getestet werden. VomRudern, SUP, Fliegenfischen, Casting oder Kajak und Kanu fahren ist alles livemitzuerleben. Die Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin findet in diesemJahr erstmals parallel zur BOOT & FUN BERLIN statt. Mit den beidenVeranstaltungen wird auf dem Berliner Messegelände die Mobilität auf Straßen undWasserwegen noch näher zusammen gebracht. Ergänzt wird das umfangreiche Angebotder Multimesse durch die angeschlossenen Messen AngelWelt, AngelBoot undAUTOTAGE BERLIN. Ein Ticket gilt für alle Veranstaltungen.