Best Pacific: Sie dürfen gespannt sein!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Best Pacific, die im Segment "Textilien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.05.2019, 14:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 2,63 HKD.

Wie Best Pacific derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Best Pacific ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,79 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,77 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,87 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Best Pacific damit 5,26 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -3,7 Prozent. Best Pacific liegt aktuell 6,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Best Pacific auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Best Pacific sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.