Best Of The Best: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Best Of The Best, ein Unternehmen aus dem Markt "Casinos & Spiele", notiert aktuell (Stand 10:02 Uhr) mit 289.33 GBP sehr deutlich im Minus (-2.91 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben Best Of The Best nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Best Of The Best damit 15,3 Prozent über dem Durchschnitt (-2,74 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -2,42 Prozent. Best Of The Best liegt aktuell 14,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,76 ist die Aktie von Best Of The Best auf Basis der heutigen Notierungen 68 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (51,76) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Best Of The Best weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 2,91 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,21 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.