Best Mart: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie Best Mart aus dem Segment "Lebensmitteleinzelhandel" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 02.01.2021, 17:37 Uhr, ein Kurs von 2 HKD geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Best Mart entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Best Mart in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Best Mart haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Best Mart bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Dividende: Best Mart schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,98 % und somit 1,78 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,76 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Best Mart ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Best Mart-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,83, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

