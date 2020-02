Best MartDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Per 16.02.2020, 15:01 Uhr wird für die Aktie Best Mart am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 2.28 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebensmitteleinzelhandel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Best Mart auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Best Mart liegt bei einem Wert von 30,81. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 91,86) unter dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Best Mart damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Best Mart-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,5 HKD. Der letzte Schlusskurs (2,28 HKD) weicht somit -8,8 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 2,38 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,2 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Best Mart ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Best Mart-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Best Mart damit 69,57 Prozent über dem Durchschnitt (-5,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -13,22 Prozent. Best Mart liegt aktuell 77,02 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".