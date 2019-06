Best Lawyers / Handelsblatt empfiehlt 45 Anwälte von DLA Piper im Ranking Deutschlands beste Anwälte

Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München (ots) - Auch in diesemJahr hat der US-Verlag Best Lawyers wieder zahlreiche Anwälte von DLAPiper in Deutschland in unterschiedlichen Rechtsgebietenausgezeichnet. Waren es im vergangenen Jahr noch 26 Partner undAnwälte, so empfiehlt Best Lawyers in diesem Jahr insgesamt 45Partner und Anwälte. Darüber hinaus wurden in diesem Jahr vierPartner von DLA Piper mit dem Award als "Lawyer Of The Year"ausgezeichnet. Das exklusiv für das Handelsblatt erstellte Rankingbasiert auf einer umfangreichen Peer-to-Peer-Umfrage. In dieserwerden ausschließlich Anwälte nach der Reputation ihrer Konkurrentenbefragt.Der amerikanische Verlag Best Lawyers gilt in den USA alsMarktführer bei der Bewertung von Anwälten. Die Rankings haben dorteine lange Tradition. Seit über 25 Jahren erscheinen in den USAEmpfehlungslisten der besten Anwälte. Zum nunmehr elften Malerstellte Best Lawyers exklusiv für das Handelsblatt das Ranking derbesten deutschen Anwälte in mehr als 60 Rechtsgebieten.Folgende Partner und Anwälte von DLA Piper werden von Best Lawyersunter der Überschrift "Deutschlands beste Anwälte" namentlichempfohlen:- Dr. Tim Arndt (Mergers and Acquisitions Law, Frankfurt)- Dr. Marco Arteaga (Labor and Employment Law, Partner, Frankfurt)- Dr. Gunne Bähr (Insurance Law, Partner, Köln)- Dr. Emanuel Ballo (Criminal Defense, Partner, Frankfurt)- Okko Hendrik Behrends (Banking and Finance Law, Partner,Frankfurt)- Dr. Kai Bodenstedt (Employee Benefits Law, Partner, Hamburg)- Dr. Bernd Borgmann (Labor and Employment Law, Partner, Köln)- Dr. Beatrice Brunn (Advertising Law, Counsel, Hamburg)- Mike Danielewsky (Restructuring and Insolvency Law, Partner,Frankfurt)- Prof. Dr. Stefan Engels (Information Technology Law und MediaLaw, Partner, Hamburg)- Dr. Burkhard Führmeyer (Intellectual Property Law, Partner,Frankfurt)- Dr. Thomas Gädtke (Insurance Law und Product LiabilityLitigation Law, Partner, München)- Dr. Markus Gampp (Intellectual Property Law, Partner, München)- Dr. Silke Gantzckow (Energy Law, Partner, Frankfurt)- Prof. Dr. Ludger Giesberts (Public Law und Environmental Law,Partner, Köln)- Verena Grentzenberg (Data Security and Privacy Law, Partner,Hamburg)- Dr. Ulrike Grübler (Intellectual Property Law, Partner, Hamburg)- Verena Haisch (Media Law, Counsel, Hamburg)- Dr. Martin Haller (Real Estate Law, Partner München)- Dr. Jens Kirchner (Labor and Employment Law, Partner, Frankfurt)- Dr. Nils Krause (Corporate Law, Partner, Hamburg)- Pascal Kremp (Labor and Employment Law, Partner, München)- Dr. Roland Maaß (Capital Markets Law und Mergers andAcquisitions Law und Private Equity Law, Partner, Frankfurt)- Dr. Jan Geert Meents (Information Technology Law, Partner,München)- Dr. Andreas Meyer-Landrut (Capital Markets Law und CorporateLaw, Partner, Köln)- Dr. Benjamin Parameswaran (Corporate Law und Mergers andAcquisitions Law, Partner, Hamburg)- Dr. Jörg Paura (Corporate Law, Partner, Hamburg)- Jan Pohle (Information Technology Law, Partner, Köln)- Dr. Torsten Pokropp (Real Estate Law, Partner, Frankfurt)- Dr. Marie-Theres Rämer (Tax Law, Partner, Frankfurt)- Lars Reubekeul (Real Estate Law, Partner, Frankfurt)- Dr. Konrad Rohde (Tax Law, Partner, Frankfurt)- Dr. Frank Roth (Litigation, Partner, Köln)- Kerstin Schnabel (Corporate Law, Partner, Köln)- Dr. Christian Schneider (Insurance Law, Partner, Frankfurt)- Dr. Christian Schoop (Criminal Defense, Partner, Frankfurt)- Dr. Mathias Schulze Steinen (Telecommunications Law, Partner,Frankfurt)- Gerald Schumann (Corporate Law, Partner, München)- Frank Schwem (Banking and Finance Law, Partner, Frankfurt)- Dr. Daniel Sharma (Arbitration and Mediation, InternationalArbitration und Litigation, Partner, Frankfurt)- Dr. Michael Stulz-Herrnstadt (Media Law, Partner, Hamburg)- Prof. Dr. Jürgen Taschke (Criminal Defense, Senior Counsel,Frankfurt)- Volker von Alvensleben (Labor and Employment Law, Partner,Hamburg)- Dr. Thilo von Bodungen (Technology Law, Partner, München)- Dr. Daniel Weiß (Corporate Law, Partner, Hamburg)Darüber hinaus wurden in diesem Jahr vier Partner von DLA Pipermit dem Award als "Lawyer Of The Year" ausgezeichnet:- Dr. Christian Schneider (Insurance Law, Nordrhein-Westfalen)- Prof. Dr. Ludger Giesberts (Environmental Law,Nordrhein-Westfalen)- Dr. Daniel Sharma (International Arbitration, Hessen)- Dr. Jan Geert Meents (Information Technology Law, Bayern)Hinweise für den Herausgeber:1. 