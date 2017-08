Best IT setzt Neuausrichtung des Franzis.de-Onlineshops um

Velen (ots) - E-Commerce Agentur Best IT realisiert Konzept undUmsetzung in RekordzeitDer Franzis Verlag (www.franzis.de) gibt den Launch seines neuenOnline-Shops bekannt. Das durch die E-Commerce-Agentur Best IT(www.bestit-online.de) umgesetzte Webangebot erfüllt nun dieVorstellungen, die sich mit der Neuausrichtung des zurWEKA-Mediengruppe gehörenden Shops ergaben. Franzis zählt zu dentraditionsreichen technischen Fachverlagen in Deutschland und bedientSpecial Interest-Groups aus dem Hobby- und Technikbereich. Aufwww.franzis.de findet jeder Besucher Material, Anleitungen undInspirationen zu Hobbies und Leidenschaften. Daher stand neben dertechnischen Umsetzung für beste Usability vor allem die emotionaleErfahrung durch inspirierende Produkte im Vordergrund des neuenDesigns.Neue Architektur und neues Design"In der heutigen Zeit ist einiges mehr nötig als nur das Angeboteines Webshops. Kunden erwarten mehr Content, mehr Entertainment undInspiration. Für Franzis besteht das Angebot nun aus einem Guss, dasdie Technik- und Hobbyklientel sehr gut erreicht", fasst ManuelStrotmann, Geschäftsführer der best it eCommerce solutions group, dieAnforderungen zusammen. Dazu wurde die digitale Struktur von Franzisdurch die Bündelung auf ein Onlineangebot verschlankt, zudem ist derneue Onlineshop auch für Smartphones und Tablets optimiert. Best ITübernahm alle Aufgaben, von der gesamten Konzeption bis hin zurUmsetzung der neuen E-Commerce Plattform. Zur Aufgabenstellunggehörten neben Beratung und Konzeption die kreativen Leistungen, dietechnische Umsetzung und das komplette Projektmanagement.Sicher und kompatibel"Unsere Anforderungen an den Shop sind hoch. Neben der Einhaltungvon Vorgaben wie der Buchpreisbindung wollen wir den Kunden vor allemein nachhaltiges Einkaufserlebnis bieten. Best IT konnte hierumfangreiche Erfahrung im Verlagsumfeld einbringen, was das Projektsehr beschleunigt hat. Nur vier Monate nahm die Umsetzung inAnspruch, damit Franzis mehr Inspiration und mehr Inhalte bietenkann", freut sich Heike Kirchner, Leitung E-Commerce bei Franzis.Best IT setzte den Shop auf der Basis von Shopware Enterprise auf undinkludierte neben den physischen Waren auch Electronic SoftwareDelivery (ESD)-Produkte zum Download. Zudem wurde eine bidirektionaleAnbindung an die Systeme des Fulfilment-Dienstleisters ProlitGerminal durch die Best IT realisiert.Wie sie ihr neues Hobby im modernen Webshop bereichern können, daserfahren Kunden unterhttps://www.youtube.com/watch?v=Ekle8hrlOxc&feature=youtu.be.best it (www.bestit-online.de) ist als E-Commerce-Agentur auf dieerfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C-und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichenBereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden auszahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette undgewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Dertechnologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien vonShopware, Oxid und Commercetools.Weitere Informationen:best it GmbH & Co. KG, Rekener Str. 60,46342 Velen, Telefon: +49 2863 383627-0, E-Mail:info@bestit-online.dePressematerial unter: https://www.bestit-online.de/pressematerial/PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: best it, übermittelt durch news aktuell