Best IT bleibt auch nach der Krise klimafreundlich im E-Commerce / Home Office reduziert CO2 - Best IT rückt im Agenturranking der iBusiness auf

Berlin (ots) - Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Best IT hat als E-Commerce-Agentur und Entwickler zahlreicher preisgekrönter Webshops in kürzester Zeit einen drastischen Wechsel vollzogen. "Wir haben mit der neuen Home Office-Arbeitsstruktur der Umwelt einen Gefallen getan und zur Hochzeit der Beschränkungen monatlich ca. 3.500 Liter Kraftstoff für Fahrzeuge und fast 9.000 Kilogramm an CO2-Emissionen einsparen können. Darüber hinaus waren unsere Mitarbeiter als Team im Home Office mindestens so produktiv wie vor Corona, so dass wir voraussichtlich weiter für die Umwelt sparen können, wenn wir das Home Office Konzept in modifizierter Form auch nach der Krise weiterführen", sagt Manuel Strotmann, Geschäftsführer von Best IT. Der so auch "grüne" E-Commerce ist generell auf der Erfolgsspur, das bestätigt das aktuelle iBusiness-Ranking der führenden Internet-Agenturen. Während sonst inhabergeführte Unternehmen aufgrund der großen Netzwerke aussterben, kann sich Best IT von Rang 65 auf Rang 63 verbessern und erwirtschaftet 2019 knapp sieben Millionen Euro bei einem Wachstum von über 16 Prozent in 12 Monaten. Über die vergangenen fünf Jahre beträgt das Wachstum von Best IT sogar enorme 650 Prozent mit einem Sprung von über 200 Ranking-Rängen nach oben.E-Commerce in Krisenzeiten"Die weitere Verbesserung im Ranking freut uns und bestätigt auch, dass sich unsere Arbeitsweise bewährt. Schnell, agil, innovativ und ohne heiße Luft, die Kunden teuer mitbezahlen müssen. Die Einsparungen bei CO2-Ausstoß und Kraftstoff für die Fahrzeugflotte aufgrund der neuen Arbeitsstruktur kommen noch als positiver Aspekt hinzu", sagt Best IT-Chef und Gründer Strotmann.Auch für viele Händler hat die Krise rund um die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie drastische Auswirkungen. Das Team von Best IT hat in kürzester Zeit mehrere Shop-Projekte umgesetzt, um Händlern wenigstens den digitalen Kontakt zu Kunden zu ermöglichen. Mit Umsetzungszeiten von weniger als 20 Tagen hat die inhabergeführte und komplett eigenfinanzierte Agentur bewiesen, dass E-Commerce in Krisenzeiten hohes Potenzial für den Handel bietet.Nachhaltige Verlagerung ins Web"Auch wenn Luxusprodukte derzeit weniger Absatz finden - viele Grundbedürfnisse im Bekleidungssektor beispielsweise müssen weiter erfüllt werden und haben sich in die Online-Welt verlagert", so Strotmann. Die Emotion und das Kauferlebnis spielen dabei eine wesentliche Rolle - und können auch über einen Webshop ausgespielt werden. Moderne Shops sollten immer auf die User Experience (UX) ausgerichtet sein. UX-fokussiertes Design sorgt dabei für einen Zuwachs der Conversion Rate von bis zu 30 Prozent. Dabei übernimmt Best IT die gesamte Kette beginnend mit der Shopkonzeption über die technische Umsetzung bis zur laufenden Betreuung. Die gesamte Shopkonzeption und -umsetzung kann daher ganzheitlich auf die Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche der Kunden ausgerichtet werden.Über Best ITBest IT ist eine mehrfach mit Preisen ausgezeichnete E-Commerce Agentur und gestaltet seit ihrer Gründung im Jahr 2000 erfolgreich die Digitalisierung des Handels. Zu den Referenzkunden zählen unter anderem REWE, Trigema, Marc Aurel, Intersport, SLV, Denios, Borussia Dortmund (BVB) und Fischer Sports. Best IT arbeitet mit führenden Partnern wie Spryker, Commercetools und Shopware und schafft so überzeugende digitale Kundenerlebnisse.Dazu entwickeln die Teams smarte und nachhaltige Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette des digitalen Handels - von Strategie und Beratung über User Experience und Design bis hin zur Entwicklung und dem Betrieb von E-Commerce Plattformen über alle Kanäle und Geräte hinweg. Mehr als 100 Digital Natives unterstützen an 5 Standorten innerhalb der DACH-Region anspruchsvolle Unternehmen europaweit. Unsere Teams sind zertifiziert, redundant aufgestellt und werden kontinuierlich geschult, um kundenorientiert und zielführend zu denken und zu handeln.Best IT ist seit mehr als 20 Jahren inhabergeführt und eigenkapitalfinanziert.Pressekontakt:Pressekontakt Best IT: Michael Niemeier,Telefon: +49 30 200 111-290,E-Mail: michael.niemeier@bestit.dePressematerial: https://www.bestit.de/pressematerial/PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E Mail: team@euromarcom.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119919/4618123OTS: best itOriginal-Content von: best it, übermittelt durch news aktuell