Best IT baut neuen Online-Shop für Schuhhändler Red Wing Berlin/Hamburg/Munich

Velen (ots) -- Online-Kunde erwartet emotionales und beratendesShopping-Erlebnis- Shop muss sich allen Endgeräten vom PC bis zum SmartphoneanpassenDie Best IT GmbH (www.bestit-online.de), Experte für E-Commerce,hat für Red Wing Berlin/Hamburg/Munich mit den Ladengeschäften inBerlin, Hamburg und München den Online Auftritt neu aufgesetzt(http://www.redwingberlin.com/). Red Wing Berlin/Hamburg/Munich istein Brick-and-Click Händler (mit physischen Ladengeschäften undOnline-Shop) für Red Wing Shoes - rahmengenähte Schuhe, die seit 1905in der Stadt Red Wing in Minnesota hergestellt werden. Das richtigePflegeprodukt, diverse Accessoires sowie einen umfassendenReparatur-/ Neubesohlungs-Service runden das Produktportfolio desUnternehmens ab. Im vergangenen Weihnachtsgeschäft durchlief der neueWebshop bereits erfolgreich seine erste Belastungsprobe.Digitale Identität mit StorytellingDer neue Shop steht beispielhaft für das Konzept von Best IT, imRahmen einer digitalen Transformation von lokalen Ladengeschäftenderen Identität digital zu erschaffen. Hierbei gilt es, denhistorischen Hintergrund der jeweiligen Marke zu transportieren undgleichzeitig eine moderne Kompetenz auszustrahlen. Der Online-Shopmuss im Sinne eines Wissenstransfers die Markenwerte, das Know-howund die Produktkompetenz transportieren. Der Konsument soll dieAuthentizität der Marke und die Abgrenzung zu anderen Marken undAngeboten intuitiv erkennen und erleben. Manuel Strotmann,Geschäftsführer von Best IT, erklärt: "Der heutige Online-Kundeerwartet ein emotionales und beratendes Shopping-Erlebnis, das weitüber eine bloße Warenpräsentation vor allem von Storytelling geprägtist."Best IT hat den neuen Online-Shop von Red WingBerlin/Hamburg/Munich nach Vorlagen der Berliner DesignagenturSilberpuls so programmiert, dass das Angebot auf allen gängigenEndgeräten und mit allen marktüblichen Browsern zugänglich ist, vomklassischen PC über Tablets bis hin zum Smartphone. Dazu sagt ManuelStrotmann: "Die separate App ist out. Der heutige Verbrauchererwartet, dass die Website bestmöglich auf dem kleineren Bildschirmfunktioniert, ohne dass er eine separate App installieren muss." DasSicherheitsniveau entspricht dem aktuellen Standard, um gegen alleFormen von Cyber-Kriminalität gewappnet zu sein.Shopware 5 als technische GrundlageTechnische Grundlage bildet das moderne Shopsystem Shopware 5. Dasansprechende Design wurde im Rahmen der Möglichkeiten von Shopware 5umgesetzt. Darüber hinaus hat Best IT den neuen Online-Shop zumAnlass genommen, auch die damit verbundenen Geschäftsprozesse zuoptimieren und soweit wie möglich in Shopware 5 zu integrieren. Mitdem neuen Online-Shop möchte Red Wing Berlin/Hamburg/Munich deutlichstärker als bisher am boomenden Online-Geschäft partizipieren. BestIT-Chef Manuel Strotmann erklärt: "Der Kundenansturm während desWeihnachtsgeschäftes stellte neben dem guten Geschäft auch einehervorragende Gelegenheit dar, das Kundenverhalten genau zuanalysieren. Welche Waren werden überwiegend auf welchen Wegen - etwaSmartphone oder PC - gekauft, wie sehen die jeweiligen ConversionRates aus und so weiter. Erfolgreiche Shops leben davon, dass siediese und viele weitere Aspekte kontinuierlich analysieren und denShop entsprechend adaptieren. Zudem hat das Weihnachtsgeschäftgezeigt, dass Content Marketing wirklich funktioniert. Schließlichhaben viele Kunden beim Betreten eines Online-Shops noch keine Idee,was sie eigentlich kaufen wollen und schreien geradezu nach passendenEmpfehlungen."best it (www.bestit-online.de) ist als eCommerce-Agentur auf dieerfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C-und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichenBereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden auszahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette undgewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Dertechnologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien vonShopware, Oxid und Commercetools.Weitere Informationen:best it GmbH & Co. KG,Rekener Str. 60, 46342 Velen, Telefon: +49 2863 383627-0,E-Mail: info@bestit-online.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: best it, übermittelt durch news aktuell