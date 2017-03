Best IT: Shop-Award 2017 für Fanshop von Borussia Dortmund

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Velen (ots) -- Webshop des BVB gewinnt den Internet World Business Shop-Award"Bester Markenshop"- Best IT ist zudem Deutschlands erfolgreichste E-Commerce-AgenturFußball ist Emotion, und das zeigt auch der Fanshop im Internetvon Borussia Dortmund. Mit dem im vergangenen Jahr gründlichrenovierten Shop errang das Velener E-Commerce-Team von Best IT(www.bestit-online.de) als federführende Agentur den Shop-Award 2017in der Kategorie "Bester Markenshop". Bereits zum sechsten Mal wirdder Shop-Award der Fachzeitschrift "Internet World Business" imRahmen der Internet World in München vergeben, in vier Kategorienwerden dabei die Top-Shops ausgezeichnet. "Der beste Markenshop istdie Königsdisziplin in jedem Jahr, und wir freuen uns, den Preis mitunserem Projekt für den BVB bekommen zu haben", sagt ManuelStrotmann, Geschäftsführer von Best IT.Top-Team für den VereinAls Shopsystem kommt die Enterprise Version von Shopware 5 zumEinsatz, die Konzeptionierung des Frontend und das Design wurden vonden Onlineshop-Design-Experten von "Kommerz - Less Tech MoreExperience" umgesetzt. "Das Design weckt Emotionen, und dietechnische Tiefe des Shops ist für den Fan gänzlich unsichtbar. Die'Spielerwelten' mit Videos, Zitaten und der jeweils passendenKollektion zu allen Spielern beziehen den Käufer ein, ein Schmankerlist der integrierte Trikot-Konfigurator, in dem sich Fans das eigeneTrikot individualisieren können", so Manuel Strotmann von Best IT.Bei der technischen Umsetzung des Shops galt es zudem, bestehendeSchnittstellen zu bedienen. So war bereits vorher Microsoft Navisionals ERP-System im Einsatz, ebenso Tradebyte alsOmnichannel-Kanalsteuerung. Die Brücke zwischen den Systemen schlägtnun Shopware 5.Bildmaterial kann gerne unter team@euromarcom.de angefordertwerden.best it (www.bestit-online.de) ist als eCommerce-Agentur auf dieerfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C-und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichenBereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden auszahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette undgewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Dertechnologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien vonShopware, Oxid und Commercetools.Weitere Informationen:best it GmbH & Co. KG, Rekener Str. 60, 46342 Velen,Telefon: +49 2863 383627-0, E-Mail: info@bestit-online.dePR-Agentur:euromarcom public relations GmbH,Tel. 0611/973150, E Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: best it, übermittelt durch news aktuell