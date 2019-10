Best Food Founder-Award 2019: air up sichert sich lukrativen TV-Werbedeal des ProSiebenSat.1 Accelerators auf der Anuga-Messe (FOTO)

München (ots) -air up, ein Start-up, das die weltweit erste Getränkeflascheanbietet, die den Geschmack durch den Duft vermittelt, hat den "BestFood Founder 2019" für sich entschieden. Das Start-up setzte sich inzwei Runden gegen eine große Konkurrenz durch und gewann einTV-Werbepaket im Wert von 250.000 Euro auf den TV-Sendern derProSiebenSat.1 Group - und erhält damit die Chance, das eigeneProdukt über TV-Werbung auf dem deutschen Markt bekannt zu machen.Der ProSiebenSat.1 Accelerator (www.p7s1accelerator.com) und die HackAG (www.hack.ag), einer der führenden Hersteller von Bäckerei- undKonditoreiprodukten, veranstalteten erstmals am 8. Oktober denPitch-Wettbewerb "Best Food Founder 2019" auf der Anuga, derweltgrößten Fachmesse der Ernährungswirtschaft in Köln. DerWettbewerb richtet sich an Gründer aus der Lebensmittelbranche undzeichnet den innovativsten Gründer und seine Geschäftsidee aus.Sechs Finalisten präsentierten ihr Geschäftsmodell inzweiminütigen Pitches live auf der Bühne, um eine Fachjury aus Food-und Media-Experten von sich zu überzeugen. Neben Dr. FabianHeuschele, Managing Director ProSiebenSat.1 Accelerator, undKarl-Heinz Johnen, Geschäftsführer Zentis, war auch Hans GünterTrockels, Geschäftsführer Kuchenmeister, sowie Matthias Steiner,Unternehmer und Olympiasieger im Gewichtheben, in der Jury. Moderiertwurde der "Best Food Founder"-Award von Hack AG-CEO Peter Hack.Entscheidung live auf der Culinary Stage der AnugaNeben air up traten fünf weitere Start-ups an, um ihrBusinessmodell vor einer Fachjury und einem Publikum zu pitchen:Happy Cashew produziert pflanzliche Alternativen zuKuhmilchprodukten. Kolonne Null entwickelt hochqualitativealkoholfreie Weine und Sekte. PLANT B ist ein pflanzlicherTrink-Snack, der einen hohen Fruchtanteil und wertvolleMandelproteine enthält. SWARM entwickelt innovative Lebensmittel mitfunktionalem sowie nachhaltigem Protein aus Insekten. Zveetz' Missionist es, mit ihren Desserts, Joghurts und Fruchtgummis Zucker inSüßspeisen zu reduzieren.In der ersten Runde stellten sich je zwei Kandidaten dem direktenVergleich. Das erste Semi-Finale bestritten Kolonne Null und SWARM,gefolgt von Zveetz gegen Happy Cashew, während im Anschluss air upund PLANT B um den Einzug in die Endrunde kämpften. Die Favoritennach Votum der Fachjury: Kolonne Null, Happy Cashew und air up. Inder finalen zweiten Runde beantworteten die drei Gewinner spontaneFragen der Jury. Hier lieferte air up den überzeugendsten Auftrittdes Wettbewerbs ab und setzte sich im Finale gegen die Konkurrenzdurch.Simon Nüesch, Co-Founder von air up: "Ich bin super happy. Ichhabe heute Morgen nicht gewusst, was auf mich zukommt, aber dass ichjetzt hier stehen darf und gewonnen habe, ist so eine großeGelegenheit für unser Unternehmen und unser Team."Dr. Fabian Heuschele, Managing Director ProSiebenSat.1Accelerator: "air up ist für mich der innovativste Gründer, weil essich um eine wirkliche Produkt-Innovation handelt. Das Start-upbereichert den Lebensmittelmarkt und ihr Geschäftsmodell ist äußersterfolgsversprechend. Wir freuen uns schon sehr darauf, air up mitTV-Werbung auf unseren reichweitenstarken Kanälen zu unterstützen undihr Wachstum weiter voranzutreiben."Peter Hack, Vorstandsvorsitzender der Hack AG: "air up hatgewonnen, weil das junge Unternehmen den Zeitgeist in derLebensmittelbranche trifft und den Markt durch ihre starkeInnovationskraft weiter vorantreibt. Aufgrund der hohen Resonanz unddes großen Erfolgs werden wir unseren Pitch-Wettbewerb auch in 2020gemeinsam mit dem ProSiebenSat.1 Accelerator fortführen."Über den ProSiebenSat.1 AcceleratorDer ProSiebenSat.1 Accelerator ist einer der führendenStart-up-Investoren in Europa. Der Accelerator richtet sich an jungeUnternehmen im Bereich B2C, die massenmarktfähige Produkte undServices anbieten, über ein etabliertes Business-Modell verfügensowie erste Umsätze aufweisen können. Die Start-ups erhalten einMediapaket in Höhe von mindestens EUR 1.5m (TV, Special Ads, OnlineVideo sowie Influencer-Kampagnen oder Addressable TV), mit denen siedas Wachstum ihres Geschäfts vorantreiben können. Neben derMedia-Leistung bietet der Accelerator seinen Startups einMentoring-Programm, Office-Plätze in Berlin sowie Zugang zum gesamtenNetzwerk der ProSiebenSat.1-Gruppe an - eines der führendenMedienunternehmen in Europa.Über die Hack AGHack ist eine erfolgreich operierende Aktiengesellschaft, die zuden führenden Herstellern von Bäckerei- und Konditoreiproduktenzählt. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Sitz in Kurtscheid imWesterwald jedoch weit mehr: Ein dynamisch wachsendesFamilienunternehmen in der dritten Generation mit einer klaren Idee -der Verbindung von traditioneller Back-Handwerkskunst und modernemConvenience-Anspruch. Unter dem Dach der Hack AG gibt es sechsTochterunternehmen, die auf unterschiedliche Unternehmensbereichespezialisiert sind.Über air upair up hat ein weltweit einzigartiges Trinkflaschensystementwickelt, das Wasser nur durch Duft Geschmack verleihen kann. BeimTrinken aus der air up-Flasche wird dem eingefüllten Wasser bedufteteLuft beigemischt. Im Rachenraum steigt diese Duft-Luft zumRiechzentrum auf und wird von unserem Gehirn als Geschmackwahrgenommen. Ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne ungesundeZusatzstoffe.Über Happy CashewHappy Cashew ist ein junges Unternehmen, das mit pflanzlichenLebensmitteln handwerklich Alternativen zu Kuhmilchproduktenherstellt, die gut schmecken und gesund sind. Das Herzstück: Cashews,die voller Mineralien, Vitamine und ungesättigter Fettsäuren stecken.Als Europas erster Produzent veganer Käse-Alternativen auf Basis vonCashewkernen hat Happy Cashew von Anfang an viel Wert auf einehandwerkliche Herstellung gelegt und orientiert sich strikt antraditionellen Techniken aus der herkömmlichen Käseherstellung.Über Kolonne NullKolonne Null ist eine junge Firma um die Künstler und UnternehmerPhilipp und Moritz - gegründet 2018 in Berlin. Mit einem Schwerpunktauf Forschung und Produktentwicklung ist das Team spezialisiert aufdie Entwicklung hochqualitativer alkoholfreier Weine und Sekte.Über PLANT BPLANT B ist ein pflanzlicher Trink Snack, der 100% pflanzlich ist,einen hohen Fruchtanteil und wertvolle Mandelproteine enthält, aberkeinen zusätzlichen Zucker und keine Milch. Alle Zutaten sind bio undvegan. PLANT B ist Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung undstellt eine wichtige Proteinquelle dar, die den Knochen- undMuskelaufbau unterstützt. Es ist die perfekte Zwischenmahlzeit füralle, die sich trotz Zeitmangel gesund ernähren wollen. DieEinweg-Pfandflasche besteht zu 50% aus recyceltem PET und ist zu 100%recycelbar.Über SWARM NutritionSWARM entwickelt innovative Lebensmittel mit funktionalem sowienachhaltigem Protein aus Insekten. Der SWARM Protein-Insektenriegelwurde zusammen mit der Deutschen Sporthochschule entwickelt, war eineder erfolgreichsten Food-Crowdfunding-Kampagnen Deutschlands, ist nundeutschlandweit bei REWE gelistet und liegt in mehr als 1500 Märktenim Lebensmitteleinzelhandel - SWARM macht das Essen von Insektensalonfähig.Über ZveetzZveetz startet mit der Entwicklung zuckerfreier Fruchtgummis ausErythrit ohne Nebenwirkungen - die Süßigkeit mit der geringstenKalorienzahl weltweit. Ihre Mission ist es, Zucker in Süßspeisen zureduzieren. Ende Januar 2019 haben sie einen Pivot zu ihrer zweitenProduktkategorie vollzogen - Desserts & Joghurts, die sie nun auf demMarkt bringen. Seitdem hat Zveetz erfolgreich die Pre-Seed Phaseabgeschlossen, atemberaubendes Feedback eingesammelt und beliefertdie ersten Restaurantpartner und Firmenkunden in Berlin.