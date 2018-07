Best Buy: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Best Buy":

Für die Aktie Best Buy aus dem Segment "Computer und Elektronik Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse New York am 25.07.2018, 22:47 Uhr, ein Kurs von 75,31 USD geführt.Die Aussichten für Best Buy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Best Buy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,39 % und somit 1,05 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,44 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

