Best Buy Co Aktie: Warum BofA bullish auf Best Buy, bearish auf Sleep Number ist!

Die Analysten von BofA Securities überprüften ihre frühere Haltung zum Einzelhandelssektor und präsentierten am Donnerstag einen Paarhandel: bullish auf den Elektronikhändler Best Buy Co Inc (NYSE:BBY) und bearish auf den Bettenhersteller und -händler Sleep Number Corp (NASDAQ:SNBR). Curtis Nagle stufte die Aktie von Best Buy von “Neutral” auf “Buy” hoch mit einem unveränderten Kursziel von 132 $. Der Analyst stufte auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



