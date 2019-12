"Best Buy Car of Europe 2020": Neuer Opel Corsa und Corsa-e gewinnen AUTOBEST-Award (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Best Buy":

Rüsselsheim (ots) -- Europas Bester: 31 Fachjournalisten aus 31 Ländern küren dieneue Corsa-Generation- Dynamisch, praktisch, elektrisch: Neuer Opel Corsa-e ist dasElektroauto für alle- Titel-Hattrick: Corsa holt als erstes Modell in dreiGenerationen den AUTOBEST-Award- Opel-Elektro-Offensive in voller Fahrt: Bis 2024 alleModellreihen elektrifiziertDer neue Opel Corsa überzeugt auf ganzer Linie. Im September feierte die sechsteCorsa-Generation auf der IAA in Frankfurt ihre Weltpremiere - erstmals auch alsrein batterie-elektrischer Corsa-e. Jetzt holt der Kleinwagen-Bestseller denrenommierten Titel des "Best Buy Car of Europe 2020". Die mit Fachjournalistenaus 31 Ländern international besetzte AUTOBEST-Jury kürt den Opel-Newcomer zumSieger und damit zum Auto mit dem europaweit besten Preis-Leistungs-Verhältnis.Sprich: Der neue Corsa und Corsa-e bieten am meisten Auto fürs Geld, wie dieExperten auf den abschließenden Testfahrten beim Finale in Istanbul bemerkten.Der Corsa-e verbindet dabei die praktischen Corsa-Qualitäten mit CO2-freiemBetrieb und einer voll alltagstauglichen elektrischen Reichweite von bis zu 337Kilometern (gemäß WLTP[1]). Zugleich macht der neue Opel Corsa mit der aktuellenAuszeichnung den AUTOBEST-Titelhattrick perfekt: Kein anderes Modell ist bisherin drei aufeinanderfolgenden Generationen zum "Best Buy Car of Europe" gekürtworden."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", sagt Opel CEO MichaelLohscheller. "Das Urteil der unabhängigen Fachjournalisten zeigt, dass wir mitdem Opel Corsa ein zukunftsweisendes Auto für alle auf die Beine gestellt haben.Ein Auto, das hochmodern, effizient sowie bestens ausgestattet ist und dabeiviel Fahrdynamik bietet. Zu Preisen, die man sich leisten kann. Zugleich zeigtder Corsa als dreimaliger AUTOBEST-Sieger, dass wir mit jeder neuenFahrzeuggeneration unser Versprechen, Top-Technologien für die breiteKäuferschicht verfügbar zu machen, in die Tat umsetzen."Dan Vardie, Gründer und Vorsitzender von AUTOBEST, erklärt: "Bei AUTOBEST habenwir gehofft, dass das nächste 'Best Buy Car of Europe' ein elektrifiziertes Autowird. Genau das hat sich nun bewahrheitet: Der neue Opel Corsa ist das besteBeispiel für ein Elektroauto für alle. Dank seiner Multi-Energy-Plattform mitkonventionellen Motoren und E-Antrieb richtet sich der neue Corsa an alle Kundenin Europa. Damit ist der AUTOBEST-Sieger das erste Modell, das Gegenwart undZukunft miteinander verbindet sowie klassische und wegweisende neueAntriebstechnologien bietet. Der neue Corsa ist das erste Auto, dasElektromobilität für alle möglich macht. So werden Zukunftstechnologien für dieMenschen in Europa zur Normalität."Schon 2007 und 2015 holten sich Corsa-Generation Nummer vier und fünf denGesamtsieg; im vergangenen Jahr erhielt der Opel Combo Life den AUTOBEST-Award.Und jetzt setzen der neue Corsa und Corsa-e diese Tradition fort. DasErfolgsrezept: Der neue Opel Corsa verbindet hohen Alltagsnutzen mitTop-Technologien, Wirtschaftlichkeit, einem aufregenden Design plus Fahrspaßsatt. Bereits serienmäßig sind zahlreiche hochmoderne Assistenzsysteme in jederCorsa-Variante an Bord. Dazu zählen Frontkollisionswarner mit automatischerGefahrenbremsung und Fußgängererkennung genauso wie intelligenterGeschwindigkeitsregler, Spurhalte-Assistent und Verkehrsschilderkennung.Mit dem neuen Corsa-e startet Opel elektrisch durch. Gemeinsam mit dem OpelGrandland X Plug-in-Hybrid markierte er in diesem Jahr den Startschuss zurOpel-Elektro-Offensive. Bis 2024 werden alle Opel-Baureihen elektrifiziert sein- dann können Kunden bei jedem Modell auch eine E-Variante wählen. Besonderswichtig werden dabei auch die Elektroversionen der leichten Nutzfahrzeuge "aufder letzten Meile" in den Innenstädten. So folgt schon im Laufe des kommendenJahres der Transporter Vivaro-e. Opel Combo Life, Combo Cargo und Zafira Lifefahren dann ab 2021 ebenfalls als elektrifizierte Modelle vor.[1] Die genannten Werte wurden anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG)Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unterAlltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig,insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit,Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, thermischerVorkonditionierung.Pressekontakt:Patrick Munsch, 06142-772-826, patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht, 06142-774-693, david.hamprecht@opel.comAxel Seegers, 06142-775-496, axel.seegers@opel.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59486/4470137OTS: Opel Automobile GmbHOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell