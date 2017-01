Best Buy (BBY): Startet jetzt eine neue Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Rückblick: Zwei Mal in Folge konnte der US-Konsumgüterkonzern Best Buy (ISIN: US30303M1027) bei den letzten Quartalsergebnissen überzeugen. So sahen Anleger sowohl im August als auch im November einen unglaublich starken Kurssprung nach oben, die Aktionäre hatten Grund genug zu Feiern. Die nächsten Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal werden am 16. Februar präsentiert.

Meinung: Bereits im November sahen wir, wie die Aktie nahezu exakt am 50-Tage-Durchschnitt (blaue Line) begannen, wieder nach oben zu drehen. Der Kampf um diesen gleitenden Durchschnitt ist nun von neuem entbrannt. Geht es von hier aus wieder gen Norden, wäre dies eine hervorragende Möglichkeit, um auf den fahrenden Zug aufzuspringen.

