Best Buy Aktie: Wer hätte das gedacht!

Best Buy Co Inc (NYSE:BBY) meldete für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 22 ein Umsatzwachstum von 19,6 % im Vergleich zum Vorjahr auf 11,85 Mrd. USD und übertraf damit den Analystenkonsens von 11,49 Mrd. USD. Der Umsatz verbesserte sich im Vergleich zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 20 um 24 %.

Weitere Kennzahlen

Der Inlandsumsatz kletterte im Jahresvergleich um 20,6 %, der internationale Umsatz um



