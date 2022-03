Best Buy-Aktie: Was ist da heute los?

Überblick

Best Buy sagte, dass der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 % auf 16,36 Mrd. $ gesunken ist, was unter der Schätzung von 16,59 Mrd. $ liegt. Das Unternehmen meldete einen Quartalsgewinn von 2,73 US-Dollar pro Aktie, was den Schätzungen entsprach.

Corie Barry, CEO von Best Buy, führte den Umsatzrückgang auf begrenzte Lagerbestände und omicron-bedingte Personalknappheit zurück.

