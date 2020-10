Best Buy Aktie: Insider verkauft Massen!

Weitere Suchergebnisse zu "Best Buy":

Schulze Richard M. reichte am Montag, 12. Oktober, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte am Donnerstag, den 08. Oktober 42.060 Aktien der Best Buy Co Inc (NYSE:BBY) zu 115,09 Dollar und am Freitag, den 09. Oktober 135.475 Aktien zu 115,87 Dollar. Nach den Transaktionen stieg die Beteiligung der Geschäftsleitung an Best Buy Co Inc. auf 17.859.153 Aktien. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



