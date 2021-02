Best Buy Aktie: Best Buy schrumpft einige Filialen, um sich darauf zu konzentrieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Best Buy":

Best Buy (NYSE:BBY) wird in einigen Märkten kleinere Verkaufsflächen im Einzelhandel ausprobieren, um den Platz für die Abwicklung von E-Commerce-Bestellungen zu maximieren, berichtete Bloomberg am Mittwochmorgen. Best Buy kündigte den Schritt zum ersten Mal während seiner Gewinnmitteilung im November 2020 an. Dem neuesten Bericht zufolge wird die Verkaufsfläche in den Geschäften von 27.000 Quadratfuß auf etwa 15.000 Quadratfuß schrumpfen, wobei der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung