Best Ager sind reisefreudig

Düsseldorf (ots) - Best Ager haben für das Jahr 2018 nach eigenenAngaben Ausgaben von rund 248 Milliarden Euro in Planung. Dabei istdas Reisen mit 81 Prozent der am häufigsten genannte Wunsch. Das hatdas Düsseldorfer Marktforschungsinstitut Innofact ermittelt.Insgesamt 1.000 Befragte in der Zielgruppe 50 bis 70 Jahre gabenAuskunft über ihre geplanten Anschaffungen im laufenden Jahr. LautAllensbacher Werbeträger Analyse AWA macht diese Altersgruppe mitrund 23 Millionen Menschen weit über ein Viertel der Bevölkerung inDeutschland aus.Fazit: Best Ager sind sehr reisefreudig. Der klassische Bade- undStrandurlaub innerhalb Europas ist immer noch am beliebtesten: 7,6Milliarden Euro an Ausgaben haben hier die 50- bis 70-Jährigen für2018 angegeben. Aber auch die Fernreisen außerhalb Europas lassen siesich etwas kosten: Mit 7,4 Milliarden Euro klingt das Potenzial sehrspannend. Und auch die beliebten Städtereisen stehen mit einemgeplanten Volumen von 4,4 Milliarden hoch im Kurs gefolgt von denKreuzfahrten mit 3,4 Milliarden Euro.Insgesamt kommt die Untersuchung auf ein Marktpotenzial beiprivaten Reisen von rund 31,4 Milliarden Euro im Best Ager-Segment.Christian Thunig, Managing Partner bei Innofact, betont: "Wenn manbedenkt, dass die Gesamtausgaben für Urlaubsreisen der Deutschen 2017bei 73,4 Milliarden Euro lagen, wird schnell klar, dass dieseAlterskohorte eine wichtige Zielgruppe ist." Sprachreisen bildenübrigens mit 169 Millionen Euro eher das Schlusslicht.Anlass der Studie war, Auskünfte über geplante Anschaffungen imlaufenden Jahr zu erhalten. Die Kernfrage war dabei: "Wie viel werdenSie oder wird Ihr Haushalt innerhalb der nächsten 12 Monateschätzungsweise für die folgenden Produkte und Dienstleistungenausgeben?" Insgesamt wurden neun Konsumbereiche (u.a.Unterhaltungselektronik, Garten, Möbel, Fahrzeuge, Schönheit undGesundheit, Finanzen, Versicherungen und Immobilien, Renovieren undModernisieren)abgefragt.