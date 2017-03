Best-Ager-Studie: Zuhause 4.0 statt Altersheim / Mehr Lebensqualität dank Ambient Assisted Living (FOTO)

Frankfurt (ots) -Zwei Drittel würden bis zu 100 Euro monatlich zahlen- Keine Angst vor digitaler Technik- Top 5 der beliebtesten Geräte: Sicherheit zähltSmart-Home-Lösungen erhöhen die Lebensqualität und ermöglichen einlanges selbstbestimmtes Wohnen zu Hause - davon ist die Generation60plus überzeugt. Dafür würden rund zwei Drittel monatlich bis zu 100Euro ausgeben. Dies zeigt eine aktuelle bundesweite Studie vonFeierabend.de, in der über 1.500 Nutzer des sozialen Netzwerks fürBest Ager befragt wurden (https://www.feierabend.de/AAL-Studie). Siesind die Zielgruppe für intelligentes, altersgerechtes Wohnen. "2050wird fast jeder dritte Deutsche über 65 Jahre alt sein. Mit demdemographischen Wandel etablieren sich die Senioren als eine wichtigeZielgruppe für die digitale Wirtschaft und die Hersteller smarterGeräte", sagt Alexander Wild, Experte für Seniorenmarketing. "Schonheute interessieren sich Best Ager für neue Technik, die ihren Alltagzu Hause erleichtert. Senioren wissen, dass die Digitalisierung ihnenhilft, länger selbstbestimmt in einer vertrauten Umgebung zu leben:Zuhause 4.0 statt Altersheim."Unabhängiger dank Technik: Ausgaben bis 100 Euro monatlichakzeptiertTatsächlich glauben 61 Prozent der Befragten, dass digitaleTechnik ihre Lebensqualität erhöht. Jeder Zweite (50 %) istüberzeugt, dank Ambient Assisted Living (AAL) länger in den eigenenvier Wänden wohnen zu bleiben. Denn das möchten 69 Prozent auf jedenFall. Auffällig: Für 15 Prozent ist die digitale Technik einenotwendige Voraussetzung, um im Alter zu Hause zu leben. Dafür sinddie Senioren durchaus bereit, in ihr Portemonnaie zu greifen: 64Prozent würden monatlich bis zu 100 Euro für Smart-Home-Lösungenausgeben, sieben Prozent auch mehr.Generation 60plus: gut vernetztEntgegen vieler Vorurteile sind die Best Ager schon heute gutvernetzt. Knapp drei Viertel der Befragten (73 %) besitzen einSmartphone - und von diesen nutzen es 89 Prozent täglich. Fast jederZweite (47 %) kommuniziert täglich über Messenger- undChat-Programme. Alexander Wild weiß: "Viele Menschen fürchten sichdavor, im Alter allein zu sein. Über Social Media können sichSenioren leichter mit Gleichaltrigen austauschen. Dazu gehört auch,dass man sich im Alltag gegenseitig unterstützt - sich etwa beimEinkaufen oder für die Gesundheit Ratschläge gibt oder in schwierigenSituationen Trost schenkt. 'Gemeinsam statt einsam' ist das Motto dervernetzten Generation 60plus. So entstehen auch offline guteBeziehungen."Angst vor digitaler Technik? Fehlanzeige88 Prozent der Best Ager kommen gut mit digitaler Technik klar.Gibt es einmal Probleme, recherchieren sie vor allem im Internet (65%). Rund jeder Zweite (45 %) holt sich Rat bei seinen Kindern undEnkeln. Sprachassistenten findet rund jeder Dritte (31 %) sehrinteressant. Und nur knapp jeder Zehnte (9 %) sagt, dass digitaleTechnik ihm Angst macht. Die größte Sorge der Befragten gilt dabeidem Datenschutz.Internet der Dinge: vor allem für UnterhaltungAuch das Internet der Dinge ist den Best Agern bekannt. Bishernutzen sie vernetzte Geräte aber vor allem zur Unterhaltung. 42Prozent der Befragten besitzen ein Smart TV mit Internetzugang. JederFünfte (20 %) nutzt Video-Streaming-Dienste wie Netflix.Safety first: AAL macht den Alltag sichererGeräte aus den Bereichen Gesundheit und Sicherheit finden dieBefragten besonders sinnvoll. Die Top 5 führt der mobile Notruf an(79 %). Platz 2 teilen sich Bewegungsmelder und dieAnwesenheitssimulation, die während eines Urlaubs Licht und Rolllädensteuert, um Einbrecher fernzuhalten (jeweils 66 %). Es folgenAlarmanlage (61 %) und Sturzsensoren (57 %). Allerdings: Obwohl fastalle Senioren den mobilen Notruf für sinnvoll erachten, nutzen ihnbisher nur sechs Prozent.Gesundheit & Medizin: der virtuelle Arzt im HausJeder dritte Best Ager interessiert sich für die digitaleUnterstützung seiner Gesundheit. Medizinische Assistenzsysteme (44 %)stehen besonders hoch im Kurs. Vergleichsweise offen sind dieSenioren aber auch für Smart Wearables (35 %), akustische oderoptische Orientierungshilfen für die Einnahme von Medikamenten (34 %)und die medizinische Ferndiagnose (32 %). Das Schlusslicht bei denAssistenzsystemen bildet die Vitalüberwachung über Bewegungssensoren(28 %).Zuhause 4.0: smarte Gebäudetechnik ist TrumpfÜber intelligente Haustechnik urteilen die Senioren differenziert.Für einen Kühlschrank-Check per App interessiert sich jeder siebteBest Ager (14 %). Besonders gefragt ist smarte Gebäudetechnik wie dieautomatische Steuerung von Heizung (58 %), Rollläden (44 %) und Licht(42 %). Etwas zurückhaltender zeigen sich die Best Ager gegenüberintelligenten Haushaltshelfern: Staubsauger-Roboter (26 %),Kochautomaten (21 %) und Rasenmäher-Roboter (18 %).Pressekontakt:Vitamin B - PR im Dialog®Verena Glaese, 0177 7 89 98 76v.glaese@vitaminb-dialog.deOriginal-Content von: Feierabend.de, übermittelt durch news aktuell