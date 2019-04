Köngen (ots) - Wer in Führung bleiben will, muss sich bewegen. Am2. Juli 2019 treffen sich in Darmstadt auf Europas Top-Kongress zumThema Lean Management Entscheidungsträger aus Industrie undWirtschaft sowie renommierte Experten aus der Wissenschaft. DerKongress folgt dieses Jahr dem Leitmotto "Lernen. Führen. Wandelgestalten". Workshops und Best-Practice-Touren ergänzen am 3. und 4.Juli die Veranstaltung.Hochkarätige Key-Speaker aus der Lean-, New Work- und Digitalszeneführen durch das exzellente Programm. Mehr als 30 internationaleExperten präsentieren Benchmark-Beispiele und zeigen Lösungswege auf.Dabei werden Themen aus den Bereichen Lean, Learn und Change ausunterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.Den Auftakt macht in diesem Jahr der Top-Redner undLeadership-Philosoph Niels Pfläging. Der selbst ernannte"Management-Exorzist" zeigt auf, wie auch im Zeitalter derKomplexität unternehmerischer Erfolg erzeugt werden kann. Sein Motto:Werde die Feinde von Lean in deinem Kopf los!Referent Dr. Ludwig Sporer von der BMW AG hat in seinemArbeitsbereich das agile Shopfloor-Management erfolgreich eingeführtund so die Arbeitsstrukturen für künftige Aufgaben neu geordnet. Erreferiert über die lernende Organisation im Hinblick auf Agilität.Unter dem Motto "alles wird smart" widmet sich Henrik Schunk, CEOder SCHUNK-Unternehmensgruppe, den Herausforderungen des digitalenWandels für mittelständische Familienunternehmen und die sich darausergebenden neuen Geschäftsmodelle.Ein Werk im Wandel steht auch bei Coca-Cola im Mittelpunkt.Speaker Joerg Alois Blunder, Vice President Organizational Culture,stellt dar, wie sich die Unternehmenskultur als Wettbewerbsvorteiletablieren kann.Zudem werden Spitzenmanager, unter anderem von Daimler,Wittenstein und Freudenberg, aufzeigen, wie sie in ihrem Unternehmenden Wandel durch Digitalisierung vorantreiben und in eine moderneFührungsstruktur integrieren. Der Gedächtnisexperte Markus Hofmannrundet den diesjährigen BestPractice Day ab. Sein Vortrag "Vorsprungdurch Wissen - Geistig fit statt digital dement" verspricht einelebendige Interaktion sowie einen Weg zum perfektenPersonengedächtnis.Mit jährlich mehr als 400 Teilnehmern hat sich der BestPracticeDay als Austauschplattform für Entscheidungsträger aus Wirtschaft undWissenschaft etabliert.Weitere Informationen zur Veranstaltung unter:www.best-practice-day.comÜber die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 25 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Dieinternationale Lean Management Beratung sorgt mit den passendenStrategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die injedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren dieStaufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern einelebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in diedigitale Transformation begleitet die Staufen-TochtergesellschaftStaufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. DieStaufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Von den internationalen Standortenbetreuen mehr als 320 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2019wurde die Staufen AG bereits zum sechsten Mal in Folge von "brandeins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghausist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2018"Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der"Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting"geehrt.Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Kathrin NegeleBlumenstr. 5D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155Fax: +49 7024 8056 111kathrin.negele@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & Stuhr - Partnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell