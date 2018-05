BestPractice Day 2018: So beschleunigen Unternehmen ihre Wandlungsfähigkeit / Internationale Top-Referenten zeigen auf Europas führendem Lean Management Kongress Lösungswege auf

Köngen (ots) - Die Spielregeln haben sich geändert. Wer in Führungbleiben oder gehen will, muss sich bewegen! Denn das gewohnte Umfeldverändert sich rasant. Agile neue Wettbewerber greifen bestehendeGeschäftsmodelle mit großer Geschwindigkeit an - in fast allenBranchen. Der BestPractice Day vom 03. bis 04. Juli 2018 in Darmstadtsteht daher in diesem Jahr unter dem Leitmotto "Lernen. Führen.Wandel gestalten.""Unternehmen müssen das Tempo mitgehen können, wenn sie auch inZukunft noch erfolgreich am Markt bestehen wollen", erklärt WilhelmGoschy, Vorstand der Staufen AG. Wie Unternehmen ihre Zukunft aktivund entschlossen gestalten können, zeigen auf dem BestPractice Day2018 zahlreiche internationale Top-Referenten aus Wirtschaft undWissenschaft in Vorträgen und Workshops auf.Keyspeaker mit ganz unterschiedlichem Background beleuchten dabeidas Thema Wandel aus verschiedenen Blickwinkeln und gebenEmpfehlungen für die Zukunft. So wird Art Byrne, Lean-Guru undBuchautor den Teilnehmern des BestPractice Day den Weg zum LeanTurnaround erläutern. Zukunftsforscher Lars Thomsen, Gründer desThink Tanks future matters, spricht über die Zukunft der Arbeit,skizziert Megatrends und blickt auf die kommenden 520 Wochen. Prof.Dr. Wilhelm Bauer, Institutsleiter Fraunhofer IAO undTechnologiebeauftragter des Landes Baden-Württemberg, beschreibt denWeg von Lean Toyota 1.0 zu Lean Industrie 4.0.Zudem werden Spitzenmanager unter anderem von Kiekert, Bosch, MTAerospace, Recaro und Schmitz Cargobull aufzeigen, wie sie LeanManagement im Alltag umsetzen und den Herausforderungen des Wandelsbegegnen. Und damit die Teilnehmer auch für sich ganz persönlicheDenkanstöße aus Darmstadt mit nach Hause nehmen, wird Rhetorik- undKommunikationstrainer René Borbonus den Kongresstag mit einem Vortragzur Kraft der Rhetorik beschließen.Mit jährlich mehr als 350 Teilnehmern hat sich der BestPracticeDay als Treffpunkt für Entscheidungsträger aus Wirtschaft undWissenschaft etabliert. Weitere Informationen zur Veranstaltungunter: http://www.best-practice-day.com/Über die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 20 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Dieinternationale Lean Management Beratung sorgt mit den passendenStrategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die injedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren dieStaufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern einelebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in diedigitale Transformation begleitet die Staufen-TochtergesellschaftStaufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. DieStaufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Von den 13 internationalenStandorten betreuen mehr als 260 Mitarbeiter Kunden auf der ganzenWelt. 2018 wurde die Staufen AG bereits zum fünften Mal in Folge von"brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. DasConsultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "HiddenChampions 2018" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurdevon der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best ofConsulting" geehrt.Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.BeteiligungKathrin KurzBlumenstr. 5 - D-73257 KöngenTel: +49 7024 8056 155Fax: +49 7024 8056 111k.kurz@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrPartnerschaft für KommunikationsberatungArne StuhrMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell