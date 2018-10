Besseres Trinkwasser in Europa - Abstimmung im EU-Parlament

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Leitungswasser in Europa soll nach dem Willen der EU noch besser werden und für alle Bürger verfügbar sein.



Am Dienstag (13.00 Uhr) stimmt das Europaparlament in Straßburg über Vorschläge für entsprechende Regeln ab. Ziel des Votums ist eine gemeinsame Verhandlungsposition der Abgeordneten für die anstehende Kompromisssuche mit den EU-Mitgliedstaaten.

In Deutschland und der EU ist die Qualität des Leitungswassers nach Angaben der EU-Kommission überwiegend sehr gut. In den Jahren 2011 bis 2013 fiel nur Ungarn bei der Einhaltung der Grenzwerte bestimmter Chemikalien etwas aus dem Rahmen. Bei Mikroorganismen erreichten alle Mitgliedsländer weitgehend die Zielvorgaben.

Die EU-Kommission hatte aber im Februar Nachbesserungen der 20 Jahre alten Trinkwasserrichtlinie vorgeschlagen. Unter anderem sollen die Schadstoffgrenzwerte an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst werden. Die Mitgliedstaaten sollen zudem den Zugang zu Wasser für alle verbessern, etwa dank Trinkwasserbrunnen oder kostenlosem Leitungswasser in Restaurants.

Insbesondere benachteiligte Gruppen wie Roma sollen in der EU leichter an Trinkwasser gelangen. Nach Angaben der europäischen Bürgerinitiative Right2Water haben eine Million Menschen in der EU keinen Zugang zu Trinkwasser, acht Millionen fehlt der Zugang zu sanitären Anlagen./vio/DP/he