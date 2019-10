Besseres Smart-Tracking: TE Connectivity schliesst sich mit Hanhaa und Avnet zusammen

Schnelle Einführung von ParceLive bei führenden UnternehmenSchaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) - TE Connectivity Ltd.(TE), ein weltweit führender Anbieter für Konnektivitäts- undSensorlösungen, hat sich 2016 mit dem in London ansässigenIoT-Innovator Hanhaa und dem Anbieter für Technologielösungen Avnetzusammengeschlossen. Mit diesem Schritt haben die drei Partnerbedeutende Fortschritte bei der Möglichkeit erzielt, dank dem 4G- undcloudfähigen ParceLive ein Paket zu lokalisieren und seinen Zustandzu ermitteln.Obwohl die Nachverfolgung eines Pakets auf seinem Weg durch eineLieferkette heute eine Routineangelegenheit ist, haben wir bisher nurwenig Einblick. Mit der verbesserten Technologie von ParceLive ändertsich das jetzt. ParceLive ist ein dynamisches Nachverfolgungssystemvon Hanhaa, das Standort, Zustand und Sicherheit von Paketenüberwachen kann, die weltweit in grosser Menge versandt werden."Jedes Jahr werden Milliarden von Paketen transportiert. Dieheutige Tracking-Landschaft ist jedoch lückenhaft, unzuverlässig undgibt keinen ganzheitlichen Überblick über den Zustand bestimmterSendungen oder im weiteren Sinne über systembedingte Ineffizienzensowie Risiken in der globalen Versorgungs- und Wertschöpfungskette",sagt Christian Köhler, Produktmanager bei TE Connectivity. "Gemeinsammit dem ParceLive-Team stellten wir die richtigen Antennen sicher undkonzipierten Sensoren an den richtigen Standorten innerhalb desProdukts."TE Connectivity, Hanhaa und Avnet haben gemeinsam die Technologievon ParceLive weiterentwickelt und damit signifikante Fortschritteerzielt. ParceLive ist nun mit sieben individuell von TE Connectivityentwickelten Sensoren und Antennen für 4G ausgestattet und liefertcloudbasierte Dashboards und Berichte in Echtzeit:- Ortsbestimmung auch innerhalb der Lagerhallen- Lagebestimmung der Sendung und ob sie umgekippt ist- Temperatur und Luftfeuchtigkeit- Erschütterungsfreier Fall über 0,4 Sekunden- KartonöffnungVor der Partnerschaft mit TE war der Tracker aufgrund der Antennenvon ParceLive noch nicht für reale Bedingungen gerüstet,Lokalisierung und zellulare Kommunikation waren nur im Laborbetriebeinsetzbar und selbst dort sehr ungenügend gegeben, zudem auch teuer.ParceLive ist ein batteriebetriebenes Gerät von der Größe einesSmartphones, in welchem mehrere Antennen zuverlässig funktionierenmüssen, bei minimalem Stromverbrauch. Das Engineering-Knowhow von TEund die intensive Zusammenarbeit haben nun dazu beigetragen, diegeforderte Funktionalität herzustellen, Skalierbarkeit für dieSerienfertigung zu gewährleisten und dabei noch Kosten zu senken."Um die Effizienz zu steigern, den Kundenservice zu verbessern undhochwertige Güter zu schützen, setzen in kürzester Zeit Hunderte vonführenden Unternehmen auf die Sendungsverfolgung mit ParceLive. Vorallem die Automobil-, Pharma- und Luxusgüterindustrie nahm die neueTechnologie schnell in ihre Versorgungskette auf. Darüber hinaustragen bessere Einblicke in die Sendung zur Problembekämpfung bei -von Verzögerungen bei der Zollabfertigung bis hin zu gefälschten odernachgeahmten Waren", sagt Hanhaa CEO Azhar Hussain.Es gibt bereits verschiedene Anwendungsfälle für ParceLive -besonders fokussierend auf die Überwachung des Transports von:- Tieren(https://hanhaa.com/track-iq-and-animal-wellbeing-case-study/)- Sportwagen (https://hanhaa.com/parcelive-used-to-monitor-transportation-of-german-sports-car/)- Sendungen, die Cannabidiol (CBD) enthalten (https://hanhaa.com/trackiq-using-hanhaas-parcelive-to-monitor-cbd-shipments/)- handwerklichen Bieren" (artisan ales) (https://hanhaa.com/parcelive-used-to-monitor-artisan-ales-in-transport/).TE Connectivity hat sich zum Ziel gesetzt, bewährterEntwicklungspartner für die Innovationsführer von heute zu sein sowiemit fortschrittlichen Konnektivitäts- und Sensorlösungen derÜberwindung anspruchsvoller Herausforderungen von morgen beizutragen.Besuchen Sie die Website von TE Connectivity, um mehr über diePartnerschaft zu erfahren (https://www.te.com/usa-en/partnerships/partner-spotlight-hanhaa.html?tab=pgp-story), und wie das Unternehmenzusammen mit den Technologievisionären von Hanhaa und Avnet darangearbeitet hat, komplexe Konnektivitätsprobleme zu lösen und eineIdee zu verwirklichen.ÜBER TE CONNECTIVITYTE Connectivity Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen imBereich Technologie und Herstellung mit einem Umsatz von 14Milliarden US-Dollar und der Zielsetzung, eine sichere, nachhaltige,produktive und vernetzte Zukunft zu schaffen. Seit mehr als 75 Jahren ermöglichen unsere Konnektivitäts- und Sensorlösungen, die sich unter härtesten Bedingungen bewährt haben, Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und Smart Homes.