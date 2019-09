Besserer Küstenschutz durch effizientes Management: Erstmals ergebnisbasierte Auszahlungen für den Biodiversitätsschutz

Frankfurt am Main (ots) -- 10 Mio. EUR für 17 Meeresschutzgebiete an den Küsten vonHonduras- Unterstützung abhängig von erreichten Zielgrößen- Große Bedeutung für Fischbestände und TourismusDie KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Verträge mit dem zuständigenhonduranischen Institut für Schutzgebiete ICF (Instituto Nacional deConversación y Desarollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre)für das Naturschutzvorhaben Life Web unterzeichnet. Im Rahmen dessenwird die Effektivität des Managements des ICF zum Erhalt vonKorallenriffen, Lagunensystemen, Mangroven- und Regenwäldern,Sandstränden, Seegraswiesen und Küstenwäldern in 17 karibischenMeeresschutzgebieten mit 10 Mio. EUR unterstützt. Diese Gebiete sindvon großer wirtschaftlicher Bedeutung, da sie als Lebensraum für denNachwuchs vieler Fischbestände dienen und darüber hinaus touristischnutzbar sind. Weiter schützen sie die Küsten vor der Energie desWellengangs tropischer Stürme.Unzureichende personelle und finanzielle Ausstattung stehen derUmsetzung von Naturschutzprojekten oft im Weg. Erstmals werden diekünftigen Auszahlungen eines Vorhabens der FinanziellenZusammenarbeit (FZ) an ergebnisbasierte Zahlungen gekoppelt. Umweitere finanzielle Mittel zu erhalten, müssen messbare Indikatorenund Zielgrößen für die Schutzgebiete erreicht werden."Der Schutz des letzten Bollwerks zur Bewahrung des karibischenÖkosystems ist von größter Bedeutung. Dank des erstmals in derFinanziellen Zusammenarbeit eingeführten innovativen Ansatzes derergebnisbasierten Auszahlungen für den Erhalt der Artenvielfaltschaffen wir Anreize für effektiveren Küstenschutz", sagt Prof. Dr.Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Ende 2021 erfolgt die zweite Zahlung nur, wenn mindestens 70 % derZiele aus der Planung erreicht sind. Gleiches gilt für die dritteZahlung Ende 2022. Zusätzlich muss auch die durchschnittlicheManagementeffektivität progressiv steigen, damit die weiterenZahlungen erfolgen können.Neben dem nachhaltigen Management natürlicher Ressourcen sichertLife Web auch die Verbesserung der Lebensbedingungen im ländlichenRaum und mindert Klimarisiken. Damit ist das Vorhaben von besondererRelevanz für die UN-Nachhaltigkeitsziele Ungleichheit verringern(10), Klimawandel bekämpfen (13), Meere erhalten (14) sowieLandökosysteme und Wald schützen und nachhaltig bewirtschaften (15).Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.de.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell